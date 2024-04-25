У Києві продовжать експеримент із декоративними луками і відмовою від косіння трави

У 2024 році Київ продовжить експеримент із декоративними луками і відмовою від косіння трави.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

У кожному районі міста вже визначили 39 локацій, на яких відмовляться від косіння трави. На 17-ти ділянках планують висадити суміші трав декоративних луків.

“Ми отримали багато позитивних відгуків від киян, започаткувавши експеримент з відмовою від косіння та з висаджуванням луків на обраних ділянках. Ця практика чудово прижилася і не лише створює привабливі та естетичні ландшафти, але й сприяє збереженню біорізноманіття. Такі підходи в озелененні мають безпосередній вплив на екологічну стійкість міста”, – зазначив Олександр Возний.

За словами генерального директора КО "Київзеленбуд" Юрія Бахмата, не коситимуть траву переважно в міських парках. Натомість декоративні луки висадять на транспортних розв’язках, розподільних смугах і ділянках вздовж автодоріг.

Декоративні луки та обмеження косіння на визначених ділянках є поширеною практикою в багатьох європейських столицях, зокрема Лондоні, Відні, Берліні та інших. Важливою перевагою цих підходів є забезпечення харчуванням (пилком та нектаром) комах-запилювачів, що сприяє розвитку біорізноманіття. Основними видами догляду за декоративними луками є полив та прополювання.

Нагадаємо, що експеримент з європейського підходу до захисту біорізноманіття почали в 2023 році.

Фото: Олександр Возний