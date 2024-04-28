У Чернігові запускають маршрут тролейбусів з автономним ходом

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Наталія Габрух
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У Чернігові відкривають новий тролейбусний маршрут, який з'єднає мікрорайон Шерстянка та центр міста, де до цього ніколи не курсував електричний громадський транспорт.

Про це повідомляє пресслужба міськради Чернігова.

Маршрут обслуговуватимуть тролейбуси “Еталон” з автономним запасом ходу. Акумулятори тролейбуса підзаряжаються під час руху. На зарядці він може їхати без контактної мережі щонайменше 15 кілометрів.

Транспорт курсуватиме з інтервалом руху у 20 хвилин. Чотири машини придбали коштом міського бюджету у місцевого виробника. На маршрут також планують запустити автобуси.

Фото: пресслужба міськради Чернігова

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Опубліковано: 28 квітня 2024
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