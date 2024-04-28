В Ірпені створили комісію, яка буде погоджувати ескізи й локації нових муралів та інших арт-об’єктів

Відтепер локації та ескізи нових муралів та арт-об'єктів на території міста Ірпінь погоджуватиме спеціальна комісія.

Відповідне розпорядження на сайті міськради з’явилося 19-го квітня.

До участі в комісії запросили 14 осіб — це відомі українські митці, архітектори, дизайнери, культурознавці.

Працюватимуть вони на добровільних засадах. Ключовим у роботі групи стане розгляд ідей та проєктів пам'ятників, муралів, інсталяцій, які планують розміщувати на території Ірпінської громади. Експерти також надаватимуть висновки про доречність втілення цих ініціатив та опікуватимуться створенням дизайн-коду міста.

Фото: з відкритих джерел