В Ірпені створили комісію, яка буде погоджувати ескізи й локації нових муралів та інших арт-об’єктів
Відтепер локації та ескізи нових муралів та арт-об'єктів на території міста Ірпінь погоджуватиме спеціальна комісія.
Відповідне розпорядження на сайті міськради з’явилося 19-го квітня.
До участі в комісії запросили 14 осіб — це відомі українські митці, архітектори, дизайнери, культурознавці.
Працюватимуть вони на добровільних засадах. Ключовим у роботі групи стане розгляд ідей та проєктів пам'ятників, муралів, інсталяцій, які планують розміщувати на території Ірпінської громади. Експерти також надаватимуть висновки про доречність втілення цих ініціатив та опікуватимуться створенням дизайн-коду міста.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 28 квітня 2024