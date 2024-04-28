На Думській площі в Одесі відкрили експозицію італійських та місцевих митців

На Думській площі в Одесі відкрили тимчасову експозицію спільного артпроєкту місцевих та італійських митців.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

“В основі експозиції — скульптура Михайла Реви “Прозріння” або “Epiphany”, яка буде експонуватись під час Великодніх свят, а потім буде представлена на Венеційському Бієнале”, — написав міський голова.

Скульптурна композиція “Прозріння” висотою 3 метри, зроблена зі сталі і міді. Вона представляє собою оправу для окулярів, у якій 33 отвори від куль. Частина куль зображена у вигляді квітів, адже коли вони розриваються в тілі людини, перетворюються на схожі за формою елементи.

“Є і ще один сенс, закладений в роботі: це букви “ХВ”, які утворюються скульптурою. Це не випадково, а є відсиланням до християнського “Христос Воскрес” як символу перемоги над смертю заради життя та любові”, — підкреслив Геннадій Труханов.

Фото: Геннадій Труханов