“Ми не повинні втратити те, що руйнує ворог”: Як Україна відновлює культурні та історичні пам’ятки під час війни

Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття.



Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони.



Крім того,



Станом на кінець квітня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали під час бойових дій та окупації.



Ми поговорили з експертами у темі збереження культурної спадщини, щоб з'ясувати, як Україна втрачає та відновлює свої пам'ятки під час війни. З початку повномасштабної війни в Україні постраждало 1046 пам’яток культурної спадщини. З них національного значення – 128, місцевого 848, щойно виявлених – 70. Пам’ятки пошкоджені або зруйновані у 17 областях країни. Це статистика Міністерства культури та інформаційної політики України станом на квітень 2024 року.Крім того, за даними МКІП, станом на кінець березня 2024 року збитків зазнали 1974 заклади культури, з них – 321 знищені. Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та місті Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях. Було зруйновано і пошкоджено клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії та мистецькі школи і коледжі у 280 територіальних громадах України.Станом на кінець квітня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали під час бойових дій та окупації.Ми поговорили з експертами у темі збереження культурної спадщини, щоб з'ясувати, як Україна втрачає та відновлює свої пам'ятки під час війни. Про захист пам'яток на початку повномасштабного вторгнення

Владислав Берковський Виконавчий директор Українського культурного фонду



Про збереження вітчизняної культурної спадщини почали дбати ще до початку повномасштабного російського вторгнення. Деякі музеї країни перемістили експонати у місця, розташування яких не розголошувалося. Три музеї Одеси у січні 2022 року почали готуватися до евакуації експонатів на Захід України під виглядом відправки на виставки. Було підготовлено спеціальні “червоні списки” експонатів українських музеїв для евакуації у разі нападу.



На початку березня 2022 року директор Національного музею історії України Федір Андрощук “Культурна спадщина, як відомо, є рухома і нерухома, - нагадує нам при зустрічі Виконавчий директор Українського культурного фонду Владислав Берковський, - Найчастіше ставлять питання, які стосуються суто архітектурної культурної спадщини. Але чомусь забувають про музеї, галереї, театри, це неправильно, бо маємо говорити про все”.Про збереження вітчизняної культурної спадщини почали дбати ще до початку повномасштабного російського вторгнення. Деякі музеї країни перемістили експонати у місця, розташування яких не розголошувалося. Три музеї Одеси у січні 2022 року почали готуватися до евакуації експонатів на Захід України під виглядом відправки на виставки. Було підготовлено спеціальні “червоні списки” експонатів українських музеїв для евакуації у разі нападу.На початку березня 2022 року директор Національного музею історії України Федір Андрощук повідомив про те, що чотири музеї (у Вінниці, Житомирі, Сумах та Чернігові) зняли з експозиції та захистили основні експонати, а один з музеїв Вінниці частково використовується як житло для переміщених осіб. Успенська церква у Львові. Фото: Лілія Онищенко, Суспільне У Львові закривають щитами пам'ятки культури від можливих обстрілів. Фото: Лілія Онищенко, Суспільне Скульптура біля церкви Святого Антонія. Фото: ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії і культури

Діджиталізація пам'яток

Ще один, новітній спосіб збереження пам’яток культурної та історичної спадщини – оцифровування їх (діджиталізація) з можливістю подальшого відтворення за 3D-скануванням. У 2015 році фахівці Парижу провели сканування всесвітньо відомої пам’ятки Нотр-Дам-де-Парі (Собору Паризької Богоматері), що дозволило архітекторам створити детальні креслення для відновлення будівлі після пожежі 2019 року. У такий спосіб встигли оцифрувати частину об’єктів Харкова та інших міст України.

Одна з найвідоміших вітчизняних компаній, яка цим займається – львівська команда Skeiron. За вісім років своєї діяльності спеціалісти компанії оцифрували понад 100 історичних будівель у чотирьох країнах та безліч музейних колекцій. З останніх новин – у Львові Одна з найвідоміших вітчизняних компаній, яка цим займається – львівська команда Skeiron. За вісім років своєї діяльності спеціалісти компанії оцифрували понад 100 історичних будівель у чотирьох країнах та безліч музейних колекцій. З останніх новин – у Львові оцифрували музей Шухевича зруйнований російськими дронами на початку 2024 року.

Знищений російським дроном Музей Шухевича у Львові.

Фото: ГУ ДСНС України у Львівській області, Максим Козицький, Андрій Садовий

Юрій Преподобний співзасновник Skeiron “Це за своєю суттю геодезична робота, - розповідає співзасновник Skeiron Юрій Преподобний, - Просто ми її подаємо трохи цікавіше. Уявімо, що є певна геодезична мережа, і наш спеціаліст за допомогою приладу виставляє точки з чіткими координатами. Далі на об’єкт наклеюються мітки (чорно-білі квадрати), і після цього він сканується геодезичним лазерним сканером. Сканер розміщується у багатьох місцях (якщо це, приміром, двокімнатна квартира, то таких місць може бути 10-15), після чого ми все об’єднуємо, отримавши таку собі “хмару точок”. Якщо всередині об’єкту є якісь розписи, або фрески з мозаїками, то ми використовуємо у роботі фотоапарат – робиться багато фото, які потім накладаються, утворюючи своєрідний пазл. Потім ми все об’єднуємо, і таким чином виходить 3D-модель”.



Також “скейронівці” Як приклад, Юрій пригадує історію зі зруйнованою мозаїкою “Море і риби” на магазині “Океан” по вулиці Володимира Великого у Львові , яка викликала свого часу широкий розголос у місцевих активістів. Завдяки тому, що за декілька днів до знесення будівлі фахівцям “Скейрону” вдалося відсканувати мозаїку, історичний малюнок вдалося відновити завдяки цим даним, і тепер він знову зайняв своє місце на фасаді вже нової споруди.Також “скейронівці” відтворили модель драмтеатру Маріуполя, який росіяни знищили у березня 2022 року. “Коли до нас прийшов житель Маріуполя зі зйомкою драмтеатру з дрона, наша команда вирішила спробувати, використовуючи кадри, створити модель театру до бомбардування”, - розповідають фахівці компанії. 3D-модель Маріупольського драмтеатру. Фото: Skeiron Вони запустили кампанію зі збору фото та відео, і за допомогою технології фотограмметрії створили “хмару точок” не лише театру, а й всієї центральної частини міста. Також було створено модель театру після бомбардування.



Після бомбардування Маріупольського драмтеатру росіяни знесли частину будівлі, щоб приховати сліди воєнного злочину. Але спеціалісти зі Skeiron стверджують, що зафіксували зображення моделі драмтеатру одразу після бомбардування. Пізніше вони продовжили краудфандинг зі збору фото та відео різних пам’яток Маріуполя і продовжують опрацьовувати ці матеріали для подальшого відновлення пам’ятки.

Консервація, стабілізація, евакуація

Для того, щоб відновити деякі об’єкти, необхідно, очевидно, найскладніше: деокупувати територію від загарбників. То чи є сенс зараз, коли війна ще триває, а ворог відступати не планує, розмірковувати з цього приводу чи щось навіть планувати? Ірина Прокопенко директорка Українського державного інституту культурної спадщини Директорка Українського державного інституту культурної спадщини Ірина Прокопенко вважає, що сенс є:



“Ворог стирає цілі епохи розвитку нашої держави, і це, на жаль, ми вже не зможемо відновити. Що ми можемо робити вже зараз, попри активні військові дії, це – проводити дослідження, документування руйнувань та втрат. Назвемо так: це – підготовчий процес до майбутнього тяжкого процесу притягнення до відповідальності країни-агресора, та, відповідно, відтворення зруйнованого та втраченого”.



Складною є й ситуація з прифронтовими областями, або з тими, куди час від часу прилітають російські ракети. А вони, на жаль, прилітають майже всюди.



“Слово “відновлення” в умовах війни взагалі є неприйнятним, - вважає виконавчий директор Українського культурного фонду Владислав Берковський, – Поки не закінчилися бойові дії, ми не можемо його здійснювати. Тому що жодної гарантії, що через двадцять-тридцять хвилин, або навіть через хвилину після початку робіт туди не прилетить, ніхто дати не може. Як показує практика, у тому ж харківському ХНАТОБі (Харківський національний академічний театр опери та балету – БЖ) – замінили вікна, через деякий час знову “приліт”, і вікна вилетіли. А що ми будемо з археологічною спадщиною робити? Приміром, на Чернігівщині, на окремих археологічних пам’ятках стояли російські танки та артилерія, вони зруйновані. На Херсонщині теж”.



Найбільш практичні та близькі до реальності терміни стосовно збереження культурної спадщини, які сьогодні звучать від фахівців – це консервація та стабілізація нерухомих об’єктів.



“Це комплекс заходів, які дозволяють захистити будівлю чи об’єкт від впливів атмосферних опадів, від доступу сторонніх осіб, від руйнувань, - пояснює харківська архітекторка Катерина Кублицька, - Зараз важливо вчасно зупинити руйнівні процеси, щоб вони у подальшому не погіршували стан об’єкту відносно того, який є зараз.



У майбутньому це не вплине на здорожчання відновлення та дасть змогу більш-менш відновити вже те, що пошкоджено”. Ми не можемо собі дозволити втрачати те, що почав руйнувати ворог — продовжує цю думку Ірина Прокопенко, - відповідно, повинні відбуватись стабілізаційні процеси на об’єктах, як от: консерваційні роботи та першочергові протиаварійні. Паралельно повинні розроблятись науково-проєктні роботи щодо реставрації чи відтворення, які мають включати вже новітні технологічні рішення інженерних систем та безпекові проєктні рішення (бомбосховища, тощо), не забуваймо також про безбар’єрність, на жаль, цей критерій буде ставати дедалі актуальнішим”. Ольга Михайлова провідний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень “Переміщення рухомої спадщини – завдання реалістичне, хоч і доволі складне, бо вимагає дотримання нормативів пакування, умов зберігання і таке інше, - вважає провідний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Ольга Михайлова, - безпосередня загроза втрати пам’яток – аргумент на користь рішення про їх евакуацію. Зрештою, можливість евакуації дозволяє відповісти однозначно позитивно на питання щодо доцільності реставрації рухомих пам’яток”.



Керівник Українського культурного фонду вважає, що коріння проблеми полягає у іншому:



“У нас до сьогоднішнього дня немає базової інституції, питання про неї я підняв на другий день війни, - згадує Владислав Берковський, - Ця інституція мала б була створена ще у 2014 році. Наведу, можливо, непопулярний приклад, але під час Другої світової війни радянська влада створила Надзвичайну комісію з обліку втрат, такі самі комісії були створені у Франції та Великобританії. У нас досі немає такої комісії, яка б мала провести державний облік втрат усієї культурної спадщини та розробити відповідні нормативні документи. Значна частина культурної спадщини на сьогодні у нас не облікована, ми знаємо, що вона є, але офіційно у державному полі вона не існує”.

Зберегти не можна зносити

Міста, де вже зіткнулися зі значними руйнуваннями культурних та історичних пам’яток, повинні були швидко приймати рішення, що з цим робити далі. Зокрема, деякі з фахівців Харкова, який зазнав величезних втрат, вважають, що більшість об’єктів підлягають відновленню. У той час місцева влада мала наміри зносити деякі з них.



“Моя категорична точка зору: ми у жодному разі ні від чого не відмовляємося, і нічого не зносимо, - заявляє харківська архітекторка Катерина Кублицька, — Як показує досвід відновлення Харкова після Другої світової війни, було знесено дуже багато об’єктів, які можливо було відновити. Вони формували історичну тканину та дух міста, які було безповоротно втрачено. Ці об’єкти були цікаві та виразні, вони характеризували місто, зараз їх можна побачити хіба що на довоєнних світлинах чи у кінохроніці, яку робили німці під час окупації. Тому моя чітка позиція: ми не маємо повторювати помилок минулого, і ці питання не слід вирішувати швидко у поспіху”. Катерина Кублицька Архітекторка



“Пам’ятки культури просто знищуються, це дуже вигідно, зокрема Владислав Берковський вказує на ще один важливий нюанс, і він теж стосується нормативних документів:“Пам’ятки культури просто знищуються, це дуже вигідно, зокрема у Києві це відома історія . Існує багато випадків, коли об’єкт не внесено до переліку культурної спадщини з тих чи інших причин, потім стався “приліт”, і його винищують “в нуль”, бо насправді там вигідно щось побудувати. Дуже “зручно” працювати у сфері, де немає норм. Спробуйте притягти до відповідальності людину, яка впевнено відповість вам що нічого не порушувала. В інших містах так само – якщо об’єкт не внесено до національного переліку, то міська влада заявляє: “а у нас такого об’єкту немає, тому ми й зносимо якісь незрозумілі руїни”.



“Якщо ми збудуємо на місцях поруйнованих об’єктів культурної спадщини нові будівлі, то відповідно втратимо сформоване історичне середовище і цілісність історичної забудови, - переконана Ірина Прокопенко, - І найголовніше – ми все ж таки маємо зберегти для нащадків наш архітектурний спадок, тому в першу чергу повинні розглядати питання можливості реставрації чи відтворення”.

Плани відбудови

Паралелі з відбудовою СРСР та країн Європи, які постраждали від фашизму під час Другої світової війни, мимоволі виникають, коли постає питання, скільки часу може зайняти відновлення нерухомої культурної спадщини у повоєнній Україні, чиїми силами це відбуватиметься, і яку роль у цьому гратимуть наші союзники?



“Давайте пригадаємо “План Маршала” – економічно важливу програму створену США спільно з європейськими країнами для повоєнної відбудови, а також створення “Європейського платіжного союзу”, - нагадує Ірина Прокопенко, - Завдяки цим діям відбудову було пришвидшено. Але не забуваймо, що контроль і процес всього відбувався на умовах США, і європейські країни не перебували до часу Другої світової війни в централізованій економічній системі Радянського Союзу і відповідно система економіки і підходи до вирішення питання відбудови були інші”. На думку Ольги Михайлової, тривалість процесу відновлення залежить передусім від економічної спроможності повоєнної України.



“Для прикладу, наслідки руйнувань Другої світової війни лишались у великих німецьких містах аж до кінця Двадцятого століття. Зокрема, Дрезден та Потсдам завершили відбудову лише після (і завдяки) об’єднанню Німеччини. Звісно, міжнародна підтримка прискорить процеси відновлення України. Вона може передбачати фахову роботу іноземних урбаністів, архітекторів, інженерів. Однак лише українські експерти, разом з громадськістю, спроможні сформувати образ повоєнного українського міста відповідно до наших уявлень, пам’яті, мрій”, – каже вона.



Юрій Преподобний каже, що наразі не ризикував би робити якісь прогнози щодо повоєнного відновлення.



“У Львівській області є вісім дерев’яних церков, які внесені до списку спадщини ЮНЕСКО, реставрація лише однієї з них – церкви Святої Трійці, тривала понад чотири роки. Тим не менш, я з оптимізмом дивлюся на відновлення пам’яток, і часто, як приклад, навожу відновлення Фрауенкірхе (Церкви Богородиці) у Дрездені, яка була майже повністю знищена під час бомбардування міста у 1945 році. Якщо придивитися уважно, то у відреставрованій будівлі можна побачити автентичні чорні цеглини, які унікальним чином збереглися від оригінальної будівлі, і це виглядає дуже круто: об’єкт ніби новий, але його відбудували по цеглинці і тепер він, немов оригінал”, – каже він.



“Бюджет на 2024 рік передбачає виділення 701,1 мільйонів гривень на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, - розповідає Ольга Михайлова, - та 50,1 мільйонів гривень на охорону культурної спадщини, її вивезення/ввезення, повернення, а також на державну мовну політику. Крім того, програма “Культурна спадщина” в Українському культурному фонді має бюджет 30 мільйонів гривень. Складно прогнозувати, яка частка з цих коштів піде на відновлення постраждалих об’єктів. Навіть критерії оцінок втрат досі не вироблені. Але цей процес триває, і в ньому беруть участь представники ЮНЕСКО та міжнародних організацій, що опікуються цією сферою”. Що стосується фінансової сторони питання, то у вересні минулого року під час форуму “Українська культурна спадщина” заступниця директора місії USAID в Україні Теодора Делл повідомила , що Державний департамент США виділив 7 мільйонів доларів на реалізацію своєї ліцензії з реагування на надзвичайну ситуацію у сфері культурної спадщини. Щоб це не означало.“Бюджет на 2024 рік передбачає виділення 701,1 мільйонів гривень на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, - розповідає Ольга Михайлова, - та 50,1 мільйонів гривень на охорону культурної спадщини, її вивезення/ввезення, повернення, а також на державну мовну політику. Крім того, програма “Культурна спадщина” в Українському культурному фонді має бюджет 30 мільйонів гривень. Складно прогнозувати, яка частка з цих коштів піде на відновлення постраждалих об’єктів. Навіть критерії оцінок втрат досі не вироблені. Але цей процес триває, і в ньому беруть участь представники ЮНЕСКО та міжнародних організацій, що опікуються цією сферою”.

Про спеціалістів з відновлення

Також випливає цікавий нюанс. З фахівцями, які взялися б за відновлення агресором зруйнованого після закінчення війни може бути ще складніше, ніж з фінансами на це.



“З перших днів Незалежності до сьогоднішнього дня напрямку охорони культурної спадщини, а тим більше – технічної охорони, у нас фактично не було, - констатує Владислав Берковський, - рівень навчання фахівців у напрямку реставраційно-консерваторських робіт не те що нижчий плінтуса, він займає від’ємну частину. За багатьма напрямками у нас немає не лише спеціалістів, немає кому викладати. Подивіться на зарплати реставраторів – людей, які часто працюють зі шкідливими матеріалами, типу свинцевих білил, вони отримують щось біля 12 тисяч гривень. Це не співмірно з роботою, яку вони виконують, жодна молода людина не піде туди працювати, та й зараз середній вік реставраторів – 50 плюс”.



Ірина Прокопенко додає, що за більше ніж тридцять років незалежності в державі не був пріоритетним напрямок дослідження і популяризації культурної спадщини. Були поодинокі проєкти, але державної цільової програми розвитку цієї сфери не було розроблено.



“Відповідно підготовки фахівців, набуття практики і оснащення, створення нових інституцій дослідницького і наукового характеру не відбувалось. Тому ми зараз вкрай потребуємо, саме фахової підтримки спеціалістів з-за кордону, їх досвіду і технологічних новітніх підходів і оснащення”, – каже вона. Конференція з відбудови України. Фото: Ukraine International Institute of Restoration Берковський погоджується – потрібна державна політика, державна воля і фінансова підтримка.



“Але в умовах війни всі кошти – і кишенькові і державні – спрямовуються на оборону нашої землі. Як ви гадаєте, чи знайдуться гроші, щоб фінансувати цей напрямок? Скоріше за все, ми почуємо: “зачекайте, є більш важливіші питання”. З одного боку ми розуміємо, що це вже треба робити, пам’ятки псуються, і там де ми могли умовно вкласти 2 гривні після завершення війни і поки навчимо спеціалістів (а це – від п’яти років) – буде вже тисяча. Звичайна математика, економіка реставрації”, – каже він.

Від репарацій до реституції