У Львові оцифрували зруйнований російськими дронами музей Шухевича

Команда моніторингу української спадщини Ukrainian Heritage Monitoring Lab (НеМо) оцифрувала музей Романа Шухевича у Львові, який зруйнували російські дрони.

Про це автори ініціативи повідомили в соцмережах.

«Окрім документування, наші колеги з ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем» фотограмметричним методом створили 3D-модель (хмару точок із геоприв’язкою) зруйнованого об’єкту (включно з територією навколо нього)», — йдеться в повідомленні.

На 3D-мапі можна побачити, у якому стані будівля зараз.

До того ж у 2021 році команда Skeiron створила 3D-модель музею Шухевича. Як музей виглядав до атаки, можна побачити за посиланням. Обидві моделі мають стати в нагоді, коли почнеться планування робіт із відновлення музею.

Нагадаємо, що 1 січня Львівську область атакували чотири ворожі ударні безпілотники типу «шахед», які вдалося збити протиповітряній обороні. Проте уламки дронів впали на музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі. Там зайнялася пожежа, яка повністю знищила музей.

Пізніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив , що музей Шухевича не відновлюватимуть до закінчення війни.

Фото: Ukrainian Heritage Monitoring Lab (НеМо)