Будівля музею Романа Шухевича на Львівщині повністю знищена через падіння уламків безпілотника

1 січня Львівську область атакували чотири ворожі ударні безпілотники типу "шахед", які вдалося збити протиповітряній обороні.

Проте уламки дронів впали на музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі. Там зайнялася пожежа, яка повністю знищила музей.

Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий у соцмережах.

«В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі», – написав Андрій Садовий.

За повідомленням начальника Львівської ОВА Максима Козицького, втрачені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського та скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька. Решта близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Наразі вони у безпеці.

Як повідомив Максим Козицький, збитки складуть 2 мільйони 258 тисяч гривень. Це лише вартість будівлі. Збитки через втрачене майно ще підраховують.

Музей, присвячений генерал-хорунжому УПА Роману Шухевичу, був відкритий у 2001 році. Він розташований у будівлі, де загинув Роман Шухевич. Також ця будівля служила штаб-квартирою Шухевича. Саме тут відбувся його останній бій.

Раніше ми писали, що у Чернігові відновлюють історичну будівлю , частково зруйновану авіабомбою.

Фото: ГУ ДСНС України у Львівській області, Максим Козицький, Андрій Садовий