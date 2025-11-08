«Нюрнберг», «Ти — космос» та «Чорне пір’я»: головні фільми листопада

Байопик незалежної історії України, розказаний через історію музичного гурту, мультиплікаційна робота Мішеля Ґондрі, український космічний сай-фай та ще 13 новинок листопада — в підбірці БЖ.

«Океан Ельзи: Спостереження шторму»



Дата виходу: 6 листопада

Режисер: Артем Григорян

Присвячене музичним гуртам документальне кіно — згадаємо «Pearl Jam Twenty» Кемерона Кроу чи «The Rolling Stones. Хай буде світло» Мартіна Скорсезе — насправді присвячене взагалі не музиці, а десятиліттю, епосі, самому часу. Фільм про двадцятиріччя «Океану Ельзи» робить те саме, але намагається поставити перед собою амбітнішу мету: розповісти біографію країни-однолітка, вміщену в альбоми найвідомішого рок-гурту України.

«Мая, дай мені назву»



Дата виходу: 6 листопада

Режисер: Мішель Ґондрі



Мая та її батько-аніматор розділені океаном, тож, аби підтримувати зв’язок, вони придумали правило: Мая придумує чудернацькі сюжети, а батько — ілюструє їх. Так з’являється світ, де планета потерпає від тектонічних зсувів, викликаних грою на барабанах у центрі Землі, люди перетворюються на русалок, ведеться розслідування, де головними підозрюваними є троє котів, а океан заповнює кетчуп. Словом, наївно-психоделічний калейдоскоп сюжетів у виконанні Мішеля Ґондрі, автора «Вічного сяйва чистого розуму».

«Хижак: Дикі землі»



Дата виходу: 6 листопада

Режисер: Ден Трахтенберг

Нова частина франшизи робить рокірування: замість людей головним героєм стає сам Хижак. «Дикі землі» показують прибульця не як монстра, а як істоту зі складною культурою, мовою й кодексом честі. Сюжет такий: аби пройти ритуал ініціації, молодий Хижак-вигнанець вирушає на планету, населену зубастим бестіарієм, але мусить об’єднатися з симпатичним пошкодженим андроїдом, аби вижити.

«Нюрнберг»



Дата виходу: 6 листопада

Режисер: Джеймс Вандербільт



Нюрнберг, 1945 рік. Психіатр Дуглас Келлі отримує найскладніше завдання у своїй кар’єрі — оцінити психічний стан полоненої верхівки Третього Рейху перед трибуналом. Зважаючи на трейлер, «Нюрнберг» — віддалений фільм-побратим «Мовчання ягнят»: коли Келлі заходить у камеру рейхсмаршала Германа Герінга, не до кінця зрозуміло, хто становить більшу загрозу — психіатр чи закований, наче Ганнібал Лектер, німець.

«Війна очима тварин»



Дата виходу: 6 листопада

Режисери: Мирослав Слабошпицький, Юлія Шашкова, Максим Тузов, Олексій Мамедов, Іван Сауткін, Андрій Лідаговський, Святослав Костюк

Український альманах із семи короткометражних історій, заснованих на реальних подіях, показує війну з перспективи тварин. Хлопчик тікає з окупованого села разом із коровою, молодий звукорежисер їде записувати спів птахів, літня жінка з козою чинить опір загарбникам, а київський юнак шукає свого кота серед руїн. До проєкту долучився Шон Пенн, а саундтрек створили Imagine Dragons.

«Едем»



Дата виходу: 6 листопада

Режисер: Рон Говард

Кінець 1920-х. Європа збирає себе по частинах після Першої світової війни. Доктор Фрідріх Ріттер і його дружина Дора, розчаровані в європейському політичному проєкті, прагнуть побудувати утопічне мікросуспільство на віддаленому острові Флореана в Галапагоському архіпелазі. Їхні плани порушує баронеса Елоїза фон Вагнер-Боске, яка збирається перетворити острів на курорт. Острів Флореана стає місцем битви їх візій: соціалістичного уряду та буржуазного колоніалізму. Як відомо з преси та документального кіно, історія німецьких експатріантів закінчилася невтішно: «Едем» засновано на реальній історіїї європейських переселенців, які 1934 року прибули та зникли в Галапагоському архіпелазі.

«Франкенштайн»



Дата виходу: 7 листопада

Режисер: Ґільєрмо дель Торо

Ґільєрмо дель Торо продовжує бути адвокатом монстрів, ставши одним із перших авторів, який побачив в чудовиську Іншого — недозрозумілу, маргіналізовану й трагічну фігуру. Цього разу він звернувся до «Франкенштайна» Мері Шеллі.

ХІХ століття, східна Європа. Доктор Преторіус шукає монстра Франкенштайна, щоб продовжити небезпечні експерименти свого наставника. Текст Шеллі — важкий для екранізації твір; насамперед через те, що чимало фільмів за ним крутяться навколо одних і тих самих тем: конфлікт творця й творіння, гріх гордині та бажання перевершити Бога. З обережним оптимізмом сподіваємося, що фільм дель Торо піде іншою траєкторією.

«Чорне пір’я»



Дата виходу: 13 листопада

Режисер: Ділан Саутерн

Зараз буде трохи складно. Події роману «У печалі є крила» англійця Макса Портера переказували три оповідачі: 1) батько двох дітей та новоспечений вдівець; 2) його сини, які завжди оповідали від сіамського «ми»; 3) величезний крук — магістральний образ у віршах американського поета Теда Х’юза і, як стане відомо пізніше, плід уяви підкошеного розуму батька, який досліджував творчість поета. Матеріалізована чорна істота стає частиною їхнього повсякдення, та, можливо, саме вона допоможе сім’ї віднайти новий сенс життя.

«Ілюзія обману 3»



Дата виходу: 13 листопада

Режисер: Рубен Флейшер

Чотири вершники — так називають найкращих у світі крадіїв. Після дев’яти років після останнього пограбування вони планують наступне: викрасти один із найбільших діамантів світу під назвою «Королева». Студія Lionsgate настільки впевнена в успіху фільму, що вже оголосила про підготовку четвертої частини.

«Космічна принцеса-лесбійка»



Дата виходу: 13 листопада

Режисерки: Емма Гаф Гоббс та Ліла Варґезе

Натхненний «Сейлор Мун», «Ріком і Морті» та «Часом пригод», мультфільм розповідає про принцесу Сайра з квір-утопії Клітополіс. Вона вирушає в ризиковану місію на порятунок коханої, яку викрали інцели з гетеролактики. Фільм обігрує кліше з космічних опер, перетворює сай-фай на дотепну сатиру про фемінність, самоідентичність і патріархат.

«Людина, що біжить»



Дата виходу: 13 листопада

Режисер: Едгар Райт

Дистопічне майбутнє, де головна розвага американців — занадто реальне реаліті-шоу «Людина, що біжить»: найбідніший прошарок населення задля призу погоджується на смертельний квест — пережити місяць, не потрапивши до рук професійних мисливців. Щоб забезпечити лікування для хворої доньки, на участь у проєкті погоджується Бен Річардс — і, здається, йому вдасться не тільки вижити, а й докорінно змінити всю систему.

«Ти — космос»



Дата виходу: 20 листопада

Режисер: Павло Остріков



Залишена в мільйонах кілометрах Земля вибухає — космічний далекобійник Андрій Мельник залишається останньою людиною у Всесвіті. Його корабель із роботом Максом дрейфує в безмежному просторі, аж поки він не отримує сигнал від іншої людини — француженки Катрін, яка застрягла на орбітальній станції в тисячах світлових років від нього. Незважаючи на відстань і загрози, Андрій вирішує врятувати її будь-якою ціною. «Ти — космос» — дебютний повний метр Павла Острікова, який придумав стрічку ще десять років тому. В Україні прем’єрні фестивальні покази зібрали повні зали глядачів.

«Wicked: Чародійка. Частина 2»



Дата виходу: 20 листопада

Режисер: Джон М. Чу



Популярний цикл фентезі «Країна Оз» перетворився на мюзикл. Друга його частина присвячена періоду до магічної громадянської війни (так, у казках не до жартів), коли Зла Відьма взяла під контроль Захід, у той час як її значно приємніша колишня подруга Глінда бере під опіку Схід.

«Сират»



Дата виходу: 27 листопада

Режисер: Олівер Лаше

Луїс та Естебан, батько й син, вирушають у пустелі Марокко, аби відшукати Мар — доньку, сестру, дівчину, яка зникла безвісти. У цій майже біблійській притчі вони натраплять на іммігрантів на пустельному рейві, зіткнуться з галюцинаторними міражами, поїдуть до Мавританії і стануть свідками нової африканської війни.

«Зоотрополіс 2»



Дата виходу: 27 листопада

Режисери: Джаред Буш, Байрон Говард

«Зоотрополіс», як і «ВОЛЛ·І», вдало балансував між абсолютно різними жанрами: мультфільмом для дітей і соціальною сатирою. Ніби мультяшка, ніби й ляпас суспільству.

Джуді та Нік, кролиця та лис, розслідують нову справу звірячого поліцейського департаменту — появу в Зоотрополісі таємничої рептилії на ім’я Гарі ДеСнейк, який перевертає тваринну ієрархію догори дригом. За гостросюжетною канвою — пародія на організовану злочинність, соціальну ієрархію та самих людей, які мало чим відрізняються від тварин.