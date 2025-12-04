Другий сезон «Фолауту» та фінал «Дивних див»: 10 серіалів грудня

Хакери зламують свідомість аналітика американської розвідки, тінейджери з «Дивних див» готуються до фінального протистояння, а Емілі переїжджає з Парижа до Рима — ці та інші сюжети у підбірці БЖ.

«Покинуті»



Дата виходу: 4 грудня



Феміністична інтерпретація вестерну — ті самі прерії, ті самі револьвери, ті самі коні, тільки вершниці замість вершників.

Землю, куплену в Орегоні ірландкою Фіоною Нолан, намагається відібрати матріарх міста Констанс Ван Нес. Як часто буває у вестернах, земля — це святе, її людині дає Бог і забрати її може тільки він, тому, якщо ніхто не поступиться, має пролитися кров.

Над серіалом працює сценарист і шоураннер Курт Саттер — автор культових «Синів анархії», відомий створенням сильних жіночих персонажей.

«Ціна зізнання»

Дата виходу: 5 грудня



Південнокорейський трилер, що трохи шизофренічно звучить у переказі. Вдову Ан Юн-су звинувачують у вбивстві чоловіка. Під час слідства вона знайомиться з Мо Еун, жінкою, яка пропонує їй дивну угоду — вона бере провину за вбивство на себе, а Юн-су, натомість, має скоїти інше вбивство.

Навіщо? Чому? Не дуже зрозуміло. Проте відомо, що шоураннер серіалу, Лі Чжон-хе, зарекомендував себе завдяки складним оповідям і добре оркестрованим сюжетним твістам.

«Персі Джексон та Олімпійці» (2 сезон)

Дата виходу: 10 грудня



Якщо хочеться, але лінь читати давньогрецькі міфи, підійде «Персі Джексон» — переказ забронзовілих сюжетів на новий лад. У кожному сезоні (як і в кожному романі п’ятитомника письменника Ріка Ріордана) Джексон — напівлюдина, напівбог, син смертної та бога морів Посейдона — проживає подвиги давньогрецьких героїв. Перша книга була присвячена відтворенню пригод Персея, друга — Одіссея, третя — Геракла, четверта — Тесея, остання — Ахілла.

Отже, другий сезон стане морською одіссеєю, а сам Джексон має: 1) знайти Золоте руно; 2) побувати в печері циклопа; 3) проплисти між морськими чудовиськами Скіллою і Харібдою; 4) встояти перед солодкоголосими сиренами; 5) не закохатися у відьму Церцею.

«Маленькі біди»

Дата виходу: 11 грудня



Лікарка Ліз та привілейована домогосподарка, мати трьох дітей Джесс товаришують більше десяти років. Коли донька Джесс отримує серйозну травму голови, черговою в лікарні опиняється саме Ліз. Але коли мати не може пояснити, як травмувалася дитина, Ліз змушена викликати соціальні служби, які розпочинають розслідування.

«Людина проти немовляти»

Дата виходу: 11 грудня



Втомившись від Містера Біна, Ровен Аткінсон перейшов до ролі Тревора Бінглі — наївного, незграбного й вічно невезучого героя, знайомого за серіалом «Людина проти бджоли».

Тепер він виступає не проти бджоли, а проти немовляти, коли погодився доглянути пентхаус на свята, але перед цим знайшов залишену в нього на порозі дитину. Не придумавши, куди подіти хлопчика, він відправляється в пентхаус — так звучить план, що призведе до низки кумедних катастроф.

«Місто тіней»

Дата виходу: 12 грудня



На фасаді будівлі Антоніо Гауді Casa Milà в Барселоні знаходять обгоріле тіло. Сержант Міло Маларт, нещодавно відсторонений за непокору, отримує шанс повернутися до служби. Його напарницею стає стримана, методична інспекторка Ребекка Гаррідо. Але коли вони занурюються у справу, то зіштовхуються з тиском самої поліцейської системи.

«Фолаут» (2 сезон)

Дата виходу: 17 грудня



Після ядерного обміну ударами між Китаєм та США в 2077 році світ перетворився на пустелю. Через 200 років Люсі, мешканиця бункеру під назвою Укриття 33, виходить на поверхню, аби знайти зниклого батька. Власне, цьому і був присвячений перший сезон. Другий — про те, як слід батька заводить її в Нью-Вегас.

«Емілі в Парижі» (5 сезон)

Дата виходу: 18 грудня



«Емілі в Парижі» вже можна називати «Емілі в Римі»: тепер героїня живе на два міста, де працюватиме на чолі римського офісу креативної компанії Agence Grateau і будуватиме складні відносини з італійцем Марчелло.

«Дивні дива»

Дата виходу: 26 грудня, 1 січня (фінальний епізод)



Фінальний сезон «Дивних див» — не просто завершення історії міста Гокінс, а кінець культурного феномену, який повернув у моду 1980-ті та став одним із головних хітів Netflix. Автори серіалу Метт і Росс Даффери вже заявили, що це «Повна історія. Кінець».

«Копенгагенський тест»

Дата виходу: 27 грудня



Людський мозок — це софт, який можна хакнути. Саме це стається з аналітиком американської розвідки Александром Хейлом. Одного ранку він розуміє: у його свідомість проникли. Тепер невідомі бачать і чують усе, що бачить і чує він, а отже, кожна його думка може стати зброєю. Аби вистежити хакерів, він змушений не спати 24/7 та паралельно доводити власній агенції, що не став подвійним агентом.