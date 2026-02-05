Перезапуск «Клініки», «Бріджертони» й не тільки: 14 серіалів лютого

«Зниклий»

Дата виходу: 1 лютого

Еліс і Том намагаються перейти на новий рівень стосунків — і тому вирушають у романтичну подорож до Парижа. Ненадовго задрімавши у вагоні, по пробудженні Еліс не може знайти свого хлопця — на її дзвінок відповідає здавлений голос, а поліція та приватний детектив допитуються про одне й те саме: «Наскільки добре ви його знали?». Після того як Еліс у пошуках коханого зісковзує в яму змов, де переплітаються великі гроші та наймані вбивці, вона все частіше повторюватиме собі це саме запитання.

Те, що починалося як ідеальна романтична мандрівка до Парижа, раптово перетворюється на тривожну загадку. Під час поїздки на південь Франції хлопець Еліс безслідно зникає. Прокинувшись у порожньому купе, героїня Кейлі Куоко опиняється на самоті в чужій країні. Еліс починає шукати бойфренда, але знаходить несподівані подробиці з біографії коханого, які вона воліла б не знати.

«Лінкольн для адвоката» (4 сезон)

Дата виходу: 5 лютого



Адвокат з Лос-Анджелесу Міккі Голлер мало чим відрізняється від нью-йорських фінансистів — як і вони, правник розв’язує більшість питань просто на задньому сидінні свого «Лінкольна». Три сезони поспіль Голлер вправно вирішував хитромудрі та заплутані юридичні справи, в четвертому — має захищати себе після звинувачення в убивстві клієнта.

«Передмістя»

Дата виходу: 8 лютого



Саміра та Роб оселяються в Ешфілді — найбезпечнішому передмісті у США, якщо вірити його мешканцям. Утім, у Саміри є всі причини, щоб сумніватися: сусід скуповує в будівельному магазині мотузки, кислоту та сокири, архів місцевої газети зберігає статті про зниклих людей, закинутий вікторіанський будинок навпроти має лиху славу. Не дивлячись на похмурий сюжет, усе в «Передмісті» видає напівкомедійне шоу, котре і не намагається із серйозним забралом удавати із себе трилер.

«Спритний шахрай» (2 сезон)

Дата виходу: 10 лютого



А тут — серіалізований сиквел роману Чарльза Діккенса «Олівер Твіст». Другорядний персонаж роману, Джек Докінз, у серіалі стає головним героєм. Спритник з неймовірно розвинутою моторикою, Докінз був найвправнішим кишеньковим злодієм Лондона, але, переїхавши до Австралії, спрямував умілість рук на кращу справу — хірургію. Проте колишніх злодюжок не буває — старі кримінальні знайомі дістають його навіть на іншому континенті й знову занурюють у підвальний кримінальний світ.

«Історія кохання: Джон Ф. Кеннеді-молодший та Керолін Бессетт»

Дата виходу: 12 лютого



Шоуранер Раян Мерфі — доволі кровожерливий оповідач. Зазвичай його герої зісковзують у горор і помирають у доволі винахідливий (і страшний) спосіб. «Історія кохання» — виняток, хоч і не без смертей. Цього разу Мерфі переповідає світську хроніку 90-х — історію знайомства сина президента Джона Кеннеді, теж Джона, та Керолін Бессетт, фешн-експертки Calvin Klein. Серіал уже розкритикував онук Кеннеді Джек Шлоссберг, звинувативши Раяна Мерфі в гротескному спотворенні історії.

«Як потрапити до Раю з Белфаста»

Дата виходу: 12 лютого



Нова робота Лізи Макгі, авторки культових «Дівчат з Деррі», видається чорною комедією, змішаною з ірландським детективом. Хаотична телесценаристка Сірша, гламурна й виснажена материнством Робін та стримана доглядальниця Дара вирушають на поминки померлої четвертої подруги. Але є нюанс: у труні лежить зовсім інше тіло.

«Сусіди»

Дата виходу: 13 лютого



«Коли ти купуєш дім, ти купуєш і своїх сусідів», — каже один з героїв серіалу. І не всім щастить.

«Сусіди» — реаліті-шоу про людей, які починають сварку через довжину паркану, а закінчують війною, яка призводить до суду, купівлі зброї та інших способів напакостити ближньому. Режисери Гаррісон Фішман і Ділан Редфорд працювали над проєктом два роки, подорожуючи країною від ранчо в Монтані до пляжів Флориди й тихих передмість Індіани. У результаті вийшов іронічний, подекуди тривожний портрет американського cусідництва.

«56 днів»

Дата виходу: 18 лютого

Олівер і Сіара знайомляться в супермаркеті, швидко закохуються одне в одного. А через 56 днів у квартирі, де пара проводила час, знаходять скелет. Залишається питання, чий — її чи його?

«Нічний агент» (3 сезон)

Дата виходу: 19 лютого



Агент ФБР Пітер Сазерленд вирушає до Стамбула на пошуки співробітника міністерства фінансів, який утік із секретними даними після вбивства свого керівника. Як і в попередніх сезонах, «Нічний агент» діє за однією й тією самою формулою: відносно невелика справа перетікає у велику змову урядів, спецслужб, великого бізнесу. Конспірологія comes true.

«Останнє, що він мені сказав» (2 сезон)

Дата виходу: 20 лютого



У минулих серіях: перший сезон почався зі зникнення Оуена Майклза, який встиг залишити дружині Ханні записку «Захисти її». Під «її» мається на увазі Бейлі, дитина Оуена від першого шлюбу. Водночас поліція арештовує Майклзового боса за фінансові маніпуляції, тож дівчинка та жінка здогадуються, що ці дві події пов'язані між собою. Не дуже люблячи одна одну, вони, втім, об'єднуються, щоби зрозуміти, хто такий Оуен насправді.

Другий сезон обіцяє його повернення після п’яти років у бігах. Родині доводиться вирішувати значно складніше питання, ніж пошук правди: чи можна знову довіряти людині, яка одного разу вже зрадила.

«Рай» (2 cезон)

Дата виходу: 23 лютого



Підземне місто під горами Колорадо, збудоване на випадок апокаліпсису для обраних 25 тисяч американців, стало мініатюрною країною. У першому сезоні сюжет крутився навколо розслідування вбивства президента Штатів Америки, зведеного до маленького міста. Другий — навколо розслідувача та спецагента Ксав’єра Коллінза, який дізнається, що попри апокаліпсис на поверхні є життя. Тож туди він і вирушає.

«Падіння та злет Реджі Дінкінса»

Дата виходу: 24 лютого



Колишня зірка НФЛ Реджі Дінкінс намагається реабілітуватися після ганебного звільнення через пристрасть до азартних ігор. Він наймає Артура Тобіна, оскароносного, але нині забутого документаліста, аби той зняв про спортсмена фільм, який би виправдав його ім’я. А зрештою виходить мок’юментарі про факти і фікцію та амбіції двох людей, які очікують від цього документального фільму двох різних речей.

«Клініка»

Дата виходу: 25 лютого



Легендарний ситком повертається через 16 років. Останні роки насичені поверненнями — від «Матриці» до «Друзів» та «Декстера». Сподіваємося, цей камбек буде кращий за інші.

«Бріджертони» (4 сезон, фінальні епізоди)

Дата виходу: 26 лютого



Головна зірка четвертого сезону одного з найуспішніших серіалів Netflix — другий син Бріджертонів Бенедикт. У перших чотирьох серіях, які стримінг випустив у січні, вічний холостяк закохався на балу-маскараді в дівчину, відому як Леді у сріблі. Половина сезону завершилася на тому, що Бенедикт не встиг спитати її ім’я, проте вхопив її рукавичку. І ось він зустрічає Софі, але не в тому образі, який вона дозволила собі на маскараді, а як покоївку, що прислужує мачусі та двом зведеним сестрам. Чекаємо на примірку рукавички в наступних серіях.