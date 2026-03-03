Серіали березня: 10 найцікавіших проєктів місяця

«Маршали»

Дата виходу: 1 березня



Тейлор Шерідан, без перебільшень, став головним шоуранером США — особливо після правого політичного повороту. Його серіали — від «Єллоустоуна» до «Землевласника» — розповідають про той оазис старої, ностальгійної в уявленні республіканців, Америки, де люди навіть у XXI столітті живуть за старими законами, їздять верхи, поважають зброю та не вірять у глобальне потепління (останньому Шерідан присвятив не один діалог).

«Маршали» — ще один спіноф «Єллоустоуна»: цього разу про Кейсі, наймолодшого сина з клану ковбоїв Даттонів. Ветеран війни в Афганістані, спадкоємець великого ранчо, він усе ж таки залишає родинний дім і подається до федеральної служби маршалів у Монтані. Після років життя за неписаними правилами Даттонів йому доведеться працювати за протоколом. І дуже швидко з’ясується, що офіційний значок важить не менше, ніж ковбойська репутація.

«ВДС у Сент-Луїсі»

Дата виходу: 1 березня



Чорна детективна комедія від сценариста «Таємного життя Волтера Мітті» Стівена Конрада. Флойд і Кларк знайомляться під час шторму в Сент-Луїсі — й дуже швидко товаришують. Чоловіків об’єднують дві речі: криза середнього віку й нудне сексуальне життя. Аби додати перчинки, вони встановлюють застосунок для знайомств DTF St. Louis — а через кілька тижнів одного з них знаходять мертвим.

Здається, все в цьому серіалі видає черговий трилер, але, як виявилося насправді, «ВДС у Сент-Луїсі» належить до благородної породи сатири та іронічного портрету сьогодення — без прикрас і з бородавками.

«Молодий Шерлок»

Дата виходу: 4 березня



Гай Річі знову повертається до історій про детектива з Бейкер-стріт. Цього разу режисер узявся за екранізацію серії романів Енді Лейна «Молодий Шерлок Голмс» — ще без морфіну, але вже з геніальним дедуктивним чуттям.

Дія розгортається в Оксфорді, де 19-річний Шерлок, проблемний, але гострий на язик студент, розслідує вбивство в університетських стінах. Викликів два. Перший: Холмс — ще не настільки досвідчений детектив. Другий: серед підозрюваних опиняється і сам Шерлок.

«Півень»

Дата виходу: 9 березня



Cтіва Каррелла по праву вважають одним з найкращих комедійних акторів сучасності. Але не так часто згадують, що він, до всього, ще й уважний читач сценаріїв, який знає: комедія — один з найважчих жанрів. За словами самого актора, після прочитання пілотного епізоду «Півня» він одразу сказав продюсерам «Так!».

Сюжет такий: Ґреґорі Руссо, автор популярних мачистських романів про героя на прізвисько Півень, приїздить до університету вільних мистецтв після кількох неприємних випадків. Його донька, місцева професорка, спалила дім колишнього чоловіка, теж професора, після зради того зі студенткою. Аби якось реанімувати її кар’єру, Руссо погоджується на ультиматум декана: він працює запрошеним лектором, а його донька поступово повертається до викладання після того, як перетворила університетське містечко на епіцентр кримінальної хроніки.

One Piece (2 сезон)

Дата виходу: 10 березня



Еїтіро Ода у своїй манзі розповів про банду Солом’яного Капелюха — загін піратів, які женуться за легендарним скарбом. Своєю чергою, за ними женуться королівський флот та конкуренти по піратському цеху. Другий сезон обіцяє акторську ротацію, другорядних персонажів та розширення географії вигаданого світу.

«Скарпетта»

Дата виходу: 11 березня

Письменниця Патрісія Корнвелл підійшла до свого ремесла серйозно: перед тим як написати надпопулярну серію романів про судмедекспертку Кей Скарпетту, вона досліджувала всі кейси Марсели Фієри — судової антропологині, яка розслідувала вбивства, використовуючи передові хімічні та біологічні аналізи, і так стала піонеркою в своїй сфері. Тепер Скарпетту гратиме Ніколь Кідман, а глядач побачить, як хімія розкриває злочини краще за дедуктивний метод.

«Неідеальні жінки»

Дата виходу: 18 березня

Один з головних сюжетів трилерів звучить так: «Чи справді ми знаємо тих, з ким N-цять років живемо під одним дахом / виховуємо дітей / дружимо з дитсадка?». Героїні «Неідеальних жінок» не виняток. Ненсі, Елеонор і Мері дружать багато років і, здається, знають усе одна про одну — і потім дивуються своїй наївності, коли Ненсі знаходять убитою. Коханець, низка дивних контактів, власне таємне розслідування, сварки з чоловіком — подруги розуміють, що не знають нічого. Щоб заплутати глядачів ще більше, серіал заходить з ноги — тільки у двохвилинному трейлері шоуранери натякають, що вбивцею може бути хтось із трьох близьких людей.

«Шибайголова: Народжений наново» (2 сезон)

Дата виходу: 24 березня



Метт Мердок — живий доказ того, що законодавча система не працює. Ведучи юридичну практику вдень, ночами Мердок одягає супергеройське трико й полює за тими, кого не зміг засудити кількома годинами раніше. Наприклад, Вілсона Фіска — кримінального боса, який перейшов у велику політику.

«Скоро трапиться щось страшне»

Дата виходу: 26 березня



Рейчел і Нікі приїздять до заміського будинку, щоби підготуватися до весілля. Підготовку до церемонії постійно саботують: то хтось підкидає Рейчел записку «Не виходь за нього», то вночі домом гуляють дивні звуки. Судячи з опису «Скоро трапиться щось страшне», можна було би сміливо списувати його в категорію трилерів «Ти ніколи не знаєш свого партнера на всі 100%». Однак заспокоює, що продюсерами виступили творці «Дивних див» брати Даффери, а шоуранеркою — Хейлі З. Бостон, авторка серіалу «Новий вишневий смак», який місцями нагадував творчу манеру Девіда Лінча та Девіда Кроненберга.

«Гаррі Голе»

Дата виходу: 26 березня



Перша повноцінна серіальна адаптація романів Ю Несбе — одного з винуватців того, що останні 10-15 років усі знають, що таке скандинавський детектив.

«Гаррі Голе» — другий екранний шанс для Несбе після не надто вдалої екранізації його роману «Сніговик» з Майклом Фассбендером. За основу серіалу взята «Пентаграма» — моторошний текст про серійного вбивцю, який відрізає жертвам палець та кладе під повіки маленькі алмази у вигляді пентаграми. Знайти його має Гаррі Голе — геніальний детектив, алкоголік і людина, яка від роману до роману доводить, що заплутані справи без кількох стаканів віскі не розплутаєш.