Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах

На НВО стартував серіал «Півень». У головній ролі — Стів Карелл, серед шоуранерів — творці «Клініки», «Теда Лассо» і «Правдивої терапії» — з такими ввідними вже зрозуміло, чого чекати від історії. Станіслав Тарасенко подивився перші серії та підтверджує, що «Півень» виправдовує очікування. І точно сподобається тим, хто шукає в комедії також і щирої драми.

«Півень» стартував 8 березня, останній епізод першого сезону має вийти 10 травня. Менше з тим, він уже встиг побити деякі рекорди. Наприклад, став «найпопулярнішим НВО-серіалом у комедійному жанрі за кількістю переглядів у перші дні прем’єри». І ось чому варто чекати наступних серій.

Грега Руссо (Стів Карелл з «Офісу»), автора дешевих книжок про приватного детектива Рустера (Півня), запрошують на відкрите читання нового роману в один із гуманітарних університетів Нової Англії. Грег погоджується, але тільки заради того, щоби побачитись зі своєю дочкою — викладачкою Кеті (Чарлі Клайв). Її чоловік Арчі (Філ Данстер), теж викладач, нещодавно пішов від неї до молодої коханки-аспірантки. Кеті болісно переживає розрив — і Грег хоче їй допомогти, оскільки сам у минулому пережив зраду і розставання з її матір'ю.

Іронія в тому, що Кеті та Арчі все ще кохають одне одного, а трагедія — що коханка Арчі від нього вагітна. Та водночас «Півень» — серіал передовсім саме про Грега. Йому доводиться піти на угоду з ексцентричним ректором Волтером (Джон К. Макгінлі з «Клініки») та лишитися працювати в університеті в обмін на відновлення Кеті на посаді — та спалила будинок Арчі, а потім ще й побила його в поліцейській дільниці.

Зовнішність, харизма й манера акторської гри Стіва Карелла ніби створені для таких ролей, як Грег. Незграбний і невдачливий дядько з тріщинкою в серці, який вічно не на своєму місці, вічно сумнівається в собі та ховається за безглуздим гумором. Але це також герой Стіва Карелла в «Офісі» та минулорічному мінісеріалі від Netflix «Чотири пори року». Усі як один комедійні персонажі Карелла страждають від безкінечної ніяковості, яку самі не в змозі подолати.

Карелл на екрані — вічний підліток, що вдаряється об стільці та одвірки. На ньому рветься одяг. Він знічено простягає руку. Він плутається під ногами. Біда, а не людина! Навіть пісня-опенінг серіалу «Півень», виконана солістом «R.E.M.» Майклом Стайпом, називається «I Played the Fool».

При цьому, звісно ж, за комізмом і ніяковістю Грега Руссо прихована глибока особиста драма. Як він зізнається дочці, «Після розлучення з твоєю мамою наші спільні друзі казали, що це було неминуче, адже я не відповідав її рівню. І знаєш, я багато років у це вірив... Занадто багато років». Очевидно, що поведінка Руссо та й інших персонажів Карелла — лише малоефективний захисний механізм, за допомогою якого вони намагаються вберегтися від ударів долі. Намагаються по десять разів на день — і все невдало. Тому ми хоч і сміємося з безглуздих кареллівських героїв, проте також щиро їм співчуваємо, чудово розуміючи, що саме вони переживають.

«Півень» ніби завмер чітко посередині між двома найвідомішими серіалами шоуранера Білла Лоуренса — «Клінікою» і «Тедом Лассо». Від «Клініки» в «Півні» (крім актора Джона К. Макгінлі, який знявся в обох) — легковажний тон, динамічна подача й абсурдизм. А від «Теда Лассо» — життєвість, сімейність і добродушність. Тож, з одного боку, «Півень» — це чиста комедія, а з іншого — щира драма про взаємодопомогу та переживання травми. Серіал майстерно балансує між серйозним і несерйозним — такий тип «терапевтичної комедії» сьогодні особливо популярний (і Білл Лоуренс є чи не головним її апологетом).

Лоуренс і його співавтори вторгаються на територію коледжу, його численних бібліотек, їдалень і кампусів, щоби передати дух нашого суперечливого часу. Бумери і мілленіали, батьки і діти, викладачі і студенти, письменники і читачі — комедія (як, між іншим, і драма) «Півня» ґрунтується на соціальних та сімейних протистояннях персонажів, які пронизані почуттям незручності. Дочка головного героя любить батька, хоч їй часто буває соромно як за нього, так і за саму себе. Сам головний герой був би не проти завести роман з викладачкою англійської мови, проте чомусь двічі підряд відмовляє їй у сексі. Чоловік-нарцис і хотів би повернутися до дружини, проте не знає, як виборсатись з тієї каші, яку він заварив. «Невдаха невдаху бачить здалеку», — каже Грег Руссо доньці. І ці слова якнайкраще описують «Півня».