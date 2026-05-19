Музика, світло та ком’юніті: як «Стрічка» святкувала 12-річчя в Києві

У Києві на території колишньої стрічкоткацької фабрики відбувся 12-й фестиваль незалежної музики «Стрічка». Спеціально для БЖ фотографка Анастасія Єрмолаєва зробила світлини відвідувачів, які прийшли самі, та зафіксувала атмосферу музичного дійства.

Протягом вікенду 16-17 травня локація на Нижньоюрківській, 31 трансформувалася у масштабний мультижанровий майданчик. Організатори розділили простір на сім окремих сцен, де виступили понад 50 артистів.



У лайнапі були як представники європейської електронної сцени, так і локальні учасники. Серед головних хедлайнерів — Lena Willikens, Tau Car, Maxime dB, Credit 00, Trent та Alexis Le-Tan.



Цьогорічна концепція стала для команди спробою зібрати велику картину з окремих елементів музики, світлових інсталяцій, простору й ком’юніті. Як це було — дивіться у нашому ексклюзивному фоторепортажі.