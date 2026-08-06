Фінал «Ста років самотності», повернення Теда Лассо та новий проєкт Раяна Мерфі: 13 серіалів серпня

У серпні на нас очікує камбек найдобрішого тренера у світі Теда Лассо, новий серіал із кіновсесвіту DC, фінал масштабної екранізації «100 років самотності» Ґарсія Маркеса, продовження «Темної матерії» та новий похмурий проєкт від Раяна Мерфі. Детальніше — у добірці БЖ.

«Спецоперації: Левиця», 3 сезон

Дата виходу: 2 серпня

У третьому сезоні шпигунського трилера оперативна група ЦРУ «Левиця» під орудою Джо Макнамари (Зої Салдана) та її керівниці Кейтлін Мід (Ніколь Кідман) вирушає в ризиковану місію під прикриттям, щоб ліквідувати міжнародний синдикат. Для Джо це черговий іспит на міцність: доки на роботі доводиться прораховувати кожен крок, вдома чекає виснажлива боротьба за збереження власної родини.

«Уламки»

Дата виходу: 5 серпня

Шоураннер Раян Мерфі взявся за екранізацію напівавтобіографічного роману Брета Істона Елліса, автора «Американського психопата». Події семисерійного серіалу розгортаються в Лос-Анджелесі 1981 року. Звичне життя учнів престижної школи Баклі змінюється після появи загадкового новачка Роберта Меллорі. Його приїзд дивним чином збігається із серією жорстоких убивств, за якими стоїть серійний злочинець на прізвисько Траулер.

«100 років самотності», 2 сезон

Дата виходу: 5 серпня

Екранізація культового роману Ґабріеля Ґарсія Маркеса наближається до фіналу. Друга частина серіалу охоплює останні 50 років історії родини Буендіа та містечка Макондо. Часи розквіту залишилися позаду разом із війнами полковника Ауреліано. Натомість до Макондо приходить модернізація — із залізницею, кінематографом та американським капіталом, що приносить не лише розвиток, а й жорстоку експлуатацію.

«Тед Лассо», 4 сезон

Дата виходу: 5 серпня

Після завершення історії на третьому сезоні творці все-таки вирішили повернути одного з найулюбленіших телевізійних тренерів. Тед Лассо знову опиняється у Великій Британії, але тепер очолює жіночу команду Річмонда, яка виступає у другому дивізіоні. Попереду на тренера чекають не тільки змагання на полі, а й робота в умовах хронічного браку ресурсів та нерівного ставлення до жіночого футболу.

«Стерлінг Пойнт»

Дата виходу: 5 серпня

17-річна нью-йоркська школярка Енні та її брат-близнюк Коннор несподівано отримують спадщину — цілий приватний острів у Канаді. Приїхавши туди, вони поступово відкривають дедалі більше родинних секретів. Найдивніше відкриття чекає на них у дідусевому будинку, де живе дівчина Рамона, що навдивовижу схожа на їхню покійну матір.

«Володіння»

Дата виходу: 6 серпня

Амбітна адвокатка з Британії Клавдія прилітає на Ямайку, щоб розібратися у справі про спадщину. Один із місцевих жителів намагається через суд повернути собі колишню плантацію Гоуп-Гілл, яка нині належить заможному аристократові. Та службове відрядження швидко набуває містичного характеру: Клавдія впізнає в маєтку будинок, який роками бачила у своїх кошмарах.

«Анна Піджон»

Дата виходу: 7 серпня

Серіал за мотивами популярних детективів Невади Барр розповідає про колишню мешканку Нью-Йорка. Після особистої трагедії вона залишає велике місто й стає рейнджеркою в одному з американських національних парків. Однак нове життя не приносить спокою. Замість тихої служби серед природи на Анну чекають складні кримінальні справи, які доведеться розслідувати посеред безкраїх лісів.

«Річер», 4 сезон

Дата виходу: 12 серпня

Колишній майор армійської військової поліції Джек Річер знову береться за справу, та цього разу події розгортаються в Нью-Йорку. Основою нового сезону став роман Лі Чайлда «Без сліду». Все починається із загадкової смерті жінки в метро, свідком якої випадково стає Річер. Незабаром він з’ясовує, що загибла працювала в Пентагоні й була пов’язана з масштабною змовою, до якої причетні високопосадовці та терористи.

«Моя блискуча кар’єра»

Дата виходу: 13 серпня

Австралійська костюмована драма за класичним романом Майлз Франклін переносить глядача в провінційну Австралію початку минулого століття. Юна й бунтівна Сибілла Мелвін понад усе мріє стати письменницею і категорично відмовляється від традиційного для того часу шляху жінки — заміжжя та хатнього господарства. Проте її переконання зазнають перевірки, коли вона зустрічає привабливого землевласника Гаррі.

«Ліхтарі»

Дата виходу: 16 серпня

Новий всесвіт DC під керівництвом Джеймса Ґанна поповнюється новим серіалом. Замість традиційної супергеройської космоопери автори роблять ставку на детективну історію з атмосферою «Справжнього детектива». Досвідчений Зелений Ліхтар Гел Джордан разом із новобранцем Джоном Стюартом прибувають до невеликого містечка в Небрасці, щоб розслідувати загадкове вбивство. Проте швидко стає зрозуміло, що за звичайним злочином приховується значно масштабніша історія.

«Кривава жертва»

Дата виходу: 20 серпня

Шведський кримінальний трилер від сценариста «Люпена» Джорджа Кея звертається до звичної для скандинавського нуару теми серійних убивств. Цього разу жертвами злочинця стають виключно поліцейські. Розслідування очолює детектив Томас, який звертається по допомогу до свого батька Альфреда — колишнього поліцейського з непростим характером. Напружені сімейні стосунки, похмурий Стокгольм і психологічне протистояння стають не менш важливою частиною історії, ніж самі пошуки вбивці.

«Конан О’Браєн повинен піти», 3 сезон

Дата виходу: 21 серпня

Комедійне тревел-шоу повертається з новим сезоном. Конан О’Браєн знову вирушає в подорожі, знайомиться з місцевими жителями, зустрічається зі своїми фанатами і потрапляє в абсурдні ситуації. Цього разу він відвідає Марокко, Індію, Філіппіни та Нідерланди. В Амстердамі, наприклад, Конан спробував себе у світі високої моди. Його мета не змінилася: зробити так, щоб після перегляду ви не дізналися про країну нічого нового, але гарно посміялися.

«Темна матерія», 2 сезон

Дата виходу: 28 серпня

Науково-фантастичний серіал за мотивами роману Блейка Крауча повертається з новим сезоном. Після виснажливої подорожі паралельними світами фізик Джейсон Дессен нарешті возз’єднується зі своєю родиною. Однак довго насолоджуватися спокійним життям йому не вдається. Одержимість Кубом знову змушує сім’ю рятуватися втечею. Оскільки перший сезон повністю адаптував роман Крауча, тепер сценаристи можуть розвивати власну історію й досліджувати нові грані створеного мультивсесвіту.