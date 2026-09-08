Сиквел «Практичної магії», перезапуск «Оселі зла» та «Серце звіра»: 13 кінопрем’єр вересня

Вересень готує кілька великих повернень. Ніколас Віндінґ Рефн зняв першу за 10 років повнометражну стрічку, Сандра Буллок та Ніколь Кідман возз’єдналися через чверть століття у продовженні «Практичної магії», а Койот із класичного мультфільму несподівано опинився у фільмі.

«Койот проти Акме»

Дата виходу: 1 вересня

Режисер: Дейв Ґрін



Це анімаційно-ігровий фільм, що продовжує мультсеріал «Луні Тюнз». Головний герой — той самий Хитрий Койот, який десятиліттями безуспішно ганявся за cтраусом Дорожнім Бігуном, користуючись завжди несправними пристроями компанії ACME. Історія фільму заснована на сатиричному есе Яна Фрейзера, в якому Койот подає в суд на ACME за шкоду від їхньої бракованої продукції.

«Її особисте пекло»

Дата виходу: 3 вересня

Режисер: Ніколас Віндінґ Рефн



Юна акторка Ель, що тікає від токсичної родини, вирушає на пошуки батька у футуристичному Токіо. Дорогою вона зустрічає американського солдата, який прибув до Японії з власною місією — врятувати доньку. Разом вони намагаються протистояти демонічному вбивці, що полює на людей на міських вулицях. Це перша за 10 років повнометражна робота Ніколаса Віндінґа Рефна, на яку його надихнула власна клінічна смерть.

«Ідеальна зброя»

Дата виходу: 3 вересня

Режисер: Адам Вінґард



Колишня армійська снайперка Селеста живе з маленькою донькою в трейлерному парку посеред пустелі й намагається залишити військове минуле позаду. Спокійне життя закінчується, коли з розташованого неподалік військового об'єкта тікають троє генетично модифікованих суперсолдатів. Героїня змушена згадати навички, аби захистити дитину.

«Фестиваль небезпек»

Дата виходу: 4 вересня

Режисери: Джонатан Ґольдштейн, Джон Френсіс Дейлі



1987 рік, розпал холодної війни. Під час секретної місії американський пілот зіткнувся з винищувачем в повітряному просторі СРСР. Змушений катапультуватися, він опиняється серед глухих російських лісів. Ліс не без добрих людей: американець знаходить несподіваного союзника — колишнього агента КДБ. Розчарувавшись у радянському режимові, той погоджується допомогти чужинцю вибратися з пастки.

«Баррі. Пес-рятівник»

Дата виходу: 10 вересня

Режисер: Маркус Вельтер



Високо в Альпах, на перевалі Великий Сен-Бернар, розташований монастир, ченці якого протягом століть розводять собак. Сюди потрапляє хлопчик Ґеорґ, і його вірним другом стає найслабше цуценя з виводка — Баррі. Зрештою Баррі з допомогою юного господаря виростає витривалим собакою-рятувальником. Фільм створено на основі реальної історії сенбернара, який у XIX столітті врятував у горах понад 40 людей.

«Практична магія-2»

Дата виходу: 10 вересня

Режисерка: Сюзанн Бір



Історія сестер-відьом Саллі та Джилліан Овенс отримала продовження через 25 років після подій оригінального фільму. Героїні знову стикаються з родинним прокляттям: кожен чоловік, у якого закохується жінка з їхнього роду, приречений на загибель. Щоб урятувати доньок Саллі, сестри звертаються по допомогу до своїх ексцентричних тіток і застосовують давню магію.

«Надія»

Дата виходу: 10 вересня

Режисер: На Хон Джін



Найдорожчий фільм у історії Південної Кореї.

Життя мешканців портового містечка змінюється після появи невідомої істоти. Місцеві вирушають у ліс на її пошуки, але швидко стають здобиччю. Лісові пожежі відрізають містечко від зовнішнього світу, а позаземний звір тим часом починає поширювати невідому хворобу.

«Справжній герой»

Дата виходу: 10 вересня

Режисер: Ромен Гаврас



А тут фільм про Green Peace з зубами. Закритий благодійний захід для світової еліти на ізольованому острові переривають озброєні екоактивісти. Їхня лідерка Джоан захоплює в заручники голлівудську кінозірку Майка Тайлера та мільйонера Бена Брекена. Нападники оголошують про намір здійснити публічний ритуал покарання заради порятунку планети.

«Оселя зла»

Дата виходу: 17 вересня

Режисер: Зак Креггер



Серія відеоігор Resident Evil не набридає геймерам десятиліттями, чого не скажеш про її нещодавні кіно- та серіальні адаптації, що не користуються попитом серед пастви фанатів. Тим більше сподівань на нову зірку горрор-цеху Зака Креггера, автора успішних «Зброї» та «Варвара».

Медичний кур’єр Браян вирушає до лікарні Раккун-Сіті, аби доправити важливі препарати. Саме в цей момент у місті спалахує епідемія зомбі-віруса.

«Роуз»

Дата виходу: 17 вересня

Режисер: Маркус Шляйнцер



У Європі XVII століття, спустошеній Тридцятилітньою війною, у відлюдному селі з'являється загадковий солдат, який претендує на занедбаний маєток. Селяни вважають чужинця підозрілим, і недарма — під військовим одностроєм приховується жінка на ім'я Роуз, готова задля безпечного життя навіть на шлюб із донькою місцевого фермера. Фільм ґрунтується на багаторічному архівному дослідженні доль жінок XVI–XVII століть.

«Тюнер»

Дата виходу: 17 вересня

Режисер: Деніел Рохер



Нікі має надзвичайно чутливий слух і працює настроювачем фортепіано. Утім він вирішує змінити профіль: через борги його наставника Гарі хлопець починає використати рідкісний дар для зламу надскладних сейфів. Занурюючись у кримінальне середовище, Нікі навіть знаходить кохання, але з кожною наступною справою повернутися до нормального життя стає все складніше.

«Серце звіра»

Дата виходу: 24 вересня

Режисер: Девід Ейр



Офіцер спецназу у відставці Джеймс Бельмонт потрапляє в авіакатастрофу над Аляскою. Разом із ним у крижаній пустелі опиняється його собака Одін. Вони залишаються сам на сам із морозом, голодом і дикою природою та намагаються дістатися найближчого поселення. Цей сценарій Кемерона Александера у 2017 році потрапив до списку найкращих нереалізованих сюжетів Голлівуду, перше ніж отримав зелене світло.

«Спа-вікенд»

Дата виходу: 24 вересня

Режисери: Джон Лукас, Скотт Мур





Чотири подруги дитинства Джейн, Софі, Коко та Мел з роками віддалилися одна від одної. Щоб відновити спілкування, Коко організовує відпочинок у спа-готелі на день народження Джейн. Спочатку вони не хочуть кликати ексцентричну Мел, яка регулярно потрапляє в халепи, але таки запрошують і її. Зрештою спа-вікенд закінчується розбитими гольф-карами, зустрічами з колишніми, гучними вечірками й арештом