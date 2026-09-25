«Брати» – серіал із Макконагі та Гаррельсоном про… Макконагі та Гаррельсона

На Apple TV стартували «Брати» – комедійний метаіронічний серіал за участю Меттью Макконагі та Вуді Гаррельсона, які грають утрирувані версії самих себе. Серіал побудований на популярному в кіноіндустрії анекдоті про можливе кровне братство акторів. Та чи смішний цей анекдот? Розповідає кінокритик Станіслав Тарасенко.

Дружба двох артистів триває мало не 30 років. Їхні діти називають Макконагі та Гаррельсона «дядьками», разом вони виступають амбасадорами рідного Техасу, разом продюсують кінопроєкти. І, звісно ж, разом знімаються в них самі – починаючи комедійним «Серфером», на зйомках якого й познайомились, і закінчуючи «Справжнім детективом», який звів їх ще ближче.

«Справжній детектив» – один з найкращих серіалів останніх десятиліть, в яких актори виконали ролі детективів-напарників, ніколи б не став настільки впливовим, якби не та сама акторська хімія. Будучи протилежностями, вони доповнюють один одного. Безхитрісний Гаррельсон і зосереджений Макконагі – це відповідно простак і знавець людських душ; анархіст і консерватор; веган і м'ясоїд. Макконагі схильний осмислювати людське життя і сипати езотеричними цитатами, Гаррельсон не любить базікати й мудрувати.

Утім, «Брати» – серіал, який концентрується не так на відмінності акторів, як на їхній спорідненості в буквальному сенсі. Основа сюжету – відома байка про ймовірне споріднення Макконагі та Гаррельсона (між іншим, не позбавлена підстав). Мати Макконагі, будучи розлученою з його батьком, за її двозначним висловом, «добре знала» батька Вуді, Чарльза Гаррельсона.

Це змусило Макконагі замислитись: чи не міг він народитися від Чарльза? Актори провели розслідування, намагаючись підрахувати, коли їхні мати й батько могли зустрітися і коли народився сам Макконагі. І дійшли висновку: ймовірність того, що вони родичі, не виключена. Звісно, можна було б провести ДНК-тест, але Макконагі зізнається, що, на відміну від Гаррельсона, «боїться дізнатися правду».

У «Братах» комічні версії Макконагі та Гаррельсона нібито вперше чують новину про своє родичання. У перших двох епізодах таємниця розкривається тільки Гаррельсону: мати Макконагі, випивши зайвого, випадково проговорюється. У цей же час серіальний Макконагі пише палку промову про свого покійного батька і планує балотуватися в губернатори Техасу.

Як і заведено у бадді-шоу, друзі регулярно потрапляють в різні комічні ситуації – від катання на биках до полювання на оленів. Вони то обіймаються, освідчуючись один одному в любові, то ледь не до смерті, зі штовханиною і галасом, сваряться. Звичайна родина.

Попри небанальну ідею і метатекстуальність сюжету, «Брати» справляють враження нудного й застарілого ситкому, авторам якого немає чого запропонувати глядачам, окрім затертого до дірок анекдоту про єдинокровність Макконагі – Гаррельсона. Від жартів у серіалі хилить на сон, сюжет побудований навколо безглуздих курйозів, а структура «Братів» устигає набриднути одноманітністю та передбачуваністю вже за перші два епізоди шоу. Пафосність Макконагі та простакуватість Гаррельсона виставлені гранично карикатурно – акторам навіть не доводиться грати в кадрі; вони радше беруть участь у жартівливій аматорській постановці про самих себе.

У «Братах» відтворено найгірші акторські прийоми з телеситкомів: дурнуваті кривляння, гіпертрофовані емоції та цілковита відсутність правдивого психологізму персонажів. Шоу нагадує невдалі комедії-капусники в стилі бадді-муві на кшталт «Останнього похмілля у Вегасі» або «Все тільки починається», де знімаються списані з рахунків пристаркуваті кінозірки. Звісно, це не про Макконагі та Гаррельсона, але шоуранери зробили все, щоб глядачеві здавалося саме так.