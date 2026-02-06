Що читати: 5 нових книжок лютого

«Яблучко Дік» — Курт Воннеґут

Видавництво: «Вавилонська бібліотека»

Обкладинка: «Вавилонська бібліотека»

У дванадцять років Руді робить безглуздий вчинок: щоб символічно попрощатися з дитинством, хлопець стріляє у повітря з гвинтівки. Пписавши дугу, куля спричиняє трагедію. Провину бере на себе Рудів батько. А сам хлопець, отримавши прізвисько Яблучко, вирушає в доросле життя із тягарем.

«Яблучко Дік» — це чорна комедія про випадковість зла, яке стається через комбінацію обставин. Винуватець трагедії, звісно, шукатиме прощення та сенс життя. А Воннеґут у своєму тексті, звісно, не шукатиме простих відповідей.

«Поховай наші кості в опівнічній землі» — Вікторія Елізабет Шваб

Видавництво: #книголав

Обкладинка: #книголав

Історія про безсмертя як прокляття від авторки бестселера New York Times «Невидиме життя Адді Лярю». Вісімнадцятирічна Аліса Мур приводить додому з вечірки таємничу жінку, а наступного ранку прокидається, будучи позбавленою серцебиття. Але все-таки прокидається. «Поховай наші кості в опівнічній землі» — це вампірський роман, однак вампіризм тут радше виступає метафорою залежності.

Історія має химерний таймлайн — від 1532 до 2013 року, та складну географію, що простягається від Санто-Домінго-де-ла-Кальсада до Бостона. У центрі сюжету — жінки з різних епох, пов’язані тілесною пам’яттю, досвідом втрат та відчуттям непереборного голоду.

«Самотні серця» — Натаніель Вест

Видавництво: «Вавилонська бібліотека»

Обкладинка: Liveright Inc

У газеті New York Post-Dispatch з’являється рубрика «Самотні серця»: кожен охочий може написати до редакції листа про власні негаразди й отримати відповідь — пораду, слова підтримки або співчуття — просто на сторінках видання.

Відповідати на листи доручають журналістові, який підписується вигаданим іменем Міс Лонлігартс. Спочатку це завдання здається йому жартом, але згодом занурює у справжню кризу. Адже на тлі Великої депресії 1930-х у Мангеттені повно людей, які опинилися в безвиході, тож редакційну пошту швидко заповнюють послання від зневірених нью-йоркців. І у випадку кожної особистої драми потрібно знайти слова розради. Але де їх шукати, коли власні переживання не дають спокою?

«Самотні серця» — це гостросоціальний роман про людську одинокість у світі без справжніх цінностей. Впливовий літературний критик Гарольд Блум назвав його своїм улюбленим твором сучасної американської художньої літератури. І ось він уперше виходить українською.

«Видіння, від яких Кассандра прифігіла» — Ґвен Е. Кірб

Видавництво: «Грушка»

Обкладинка: «Грушка»

У цій збірці короткої прози діви уникають жертвопринесення, відьми відмовляються бути спаленими, повії не соромляться своєї професії, і кожна жінка отримує шанс бути такою, якою хоче, без страху не відповідати очікуванням патріархального світу.

«Видіння, від яких Кассандра прифігіла» — прозовий деконструктор, в якому Маргарет Етвуд зустрічається з Баффі, виніщювачкою вампірів. Тут жінки розповідають історії своїх перемог і болю від часів Давньої Греції до сьогодення. Вони кумедні, розлючені, гучні, збуджені, самотні. І головне — відмовляються бути другорядними персонажами ще хоч на мить.

«Євшан» — Катерина Зарембо

Видавництво: «Віхола»

Обкладинка: «Віхола»

Катерина Зарембо — бойова медикиня, вiйськовослужбовиця, письменниця та авторка книжок «Писати аналітику може кожен» і «Схід українського сонця. Історії Донеччини та Луганщини початку ХХІ століття».

За легендою, трава євшан-зілля нагадує про рідну землю. Його несли козакам у турецьку неволю, аби ті не забували батьківщину. На чужині, у вимушеній еміграції опиняється і головна героїня «Євшану» Марія. Через війну жінка переїхала разом з дітьми до німецького містечка.

Стосунки з чоловіком, який залишився в Україні, починають тріщати по швах. Еміграція стає надскладним випробуванням, а шлях повернення видається геть неможливим. Дім з місця на карті переростає у метафізичне абстрактне поняття. А пошук себе та свого місця у цьому світі для Марії тільки починається.