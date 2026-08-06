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Що читати: 5 книжкових новинок серпня
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Що читати: 5 книжкових новинок серпня

Валерія Меренкова 06 серпня 2026
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Український горор в дусі «Дивних див», магічно-реалістична пригода від «індійського Маркеса» Салмана Рушді, алкогольний бед-тріп від Гантера Томпсона та ще кілька книжкових новинок цього місяця.

«Місто перемоги» — Салман Рушді

Видавництво: «Фабула»

Обкладинка: Фабула

У XIV столітті нашої ери, на півдні того, що зараз зветься Індією, девятирічна Пампа Кампана, сирота і дитя війни, починає чути голос богині. Натхненна та сповнена магії, вона клянеться зробити так, щоб жодна жінка більше не страждала від невдалої долі її любої матері. За допомогою чудес і дару пророцтва Пампа створює могутнє місто.

Тринадцятий роман незрівнянного майстра магічного реалізму Салмана Рушді це епічна історія, у якій автор переплітає міф із політикою і релігією. Водночас це історія про кохання та зраду крізь погляд юної Пампи і, як завжди буває у Рушді, це історія про розповідання історій. Адже людське життя швидкоплинне, а розказана кожним історія вічна.

«Ромовий щоденник» — Гантер С. Томпсон

Видавництво: КСД

Обкладинка: КСД

Американський журналіст Пол Кемп вичерпав удачу, занедбав кар’єру, пересилився на дно пляшки і тепер намагається розпочати все заново в Пуерто-Рико. Працюючи в низькопробній газеті, Кемп знайомиться з Гелом Сандерсоном, авантюрним спеціалістом із продажу нерухомості, який пропонує йому взяти участь у фінансових махінаціях.

Батько гонзо-журналістики Томпсон знову вимальовує портрет відчайдушного письменника-пройдохи, який влазить в одну проблему за іншою — на радість читача.

«Посеред ночі» — Райлі Сейґер

Видавництво: «Видавництво Старого Лева»

Обкладинка: Видавництво Старого Лева

Двоє десятирічних хлопців, Ітан та Біллі, залишаються ночувати в наметі. На ранок прокинутися судилося лише Ітану. Біллі ж безслідно зник. Як це взагалі могло статися в серці елітного району, де мешкають успішні науковці, інженери та банкіри? Минає 30 років, і вже дорослий Ітан повертається додому — а разом із ним довга тінь минулого.

Сеттинг американських 90-х, психологічна напруга, дитячі й недитячі страхи, стівенкінгівська атмосфера, дещиця містики та подвійна часова лінія — цей трилер затягне у зловісне розслідування й покаже темний бік безпечного передмістя Нью-Джерсі.

«Куб» — Євген Товстоног

Видавництво: «Жорж»

Обкладинка: Жорж

Загадковий куб змінює життя підлітків. Куб не тоне, не горить, не б’ється. Але змінює долі дівчини з родини алкоголіків, зниклого хлопця та колишнього в’язня, який повернувся у місто після 15-річного строку. І жоден із них не знає, на яку грань впаде куб, що вирішить їхню долю.

Український побутовий містичний горор із гострою соціальною підкладкою для читачів, які люблять дивитися в темряву. В романі Товстонога, як часто це буває й у текстах Стівена Кінга, монстри це травми, яких не бачать дорослі, але бачать підлітки.

«Дитя Одіна» — Сірі Петтерсен

Видавництво: Nebo BookLab Publishing

Обкладинка: Nebo BookLab Publishing


Норвезьке високе фентезі, натхнене скандинавською міфологією, і перша книга трилогії «Крукові кільця». Автор підриває фентезійний троп обраниці та особливої героїні, розповідаючи історію 15-річної Хірки — людини у світі богів. Вона єдина в своєму роді не володіє чарами. А ще — не має хвоста, бо чоловік, який називає себе її батьком, відрубав його.

Хірка усвідомлює, що їй ніколи не судилося стати чиєюсь рятівницею. Вона — нікчемна та незначна. Але, виявляється, у світі богів може статися щось набагато гірше, ніж народитися людиною. Як перша книга трилогії історія більше зосереджена на світобудові роману — з правилами, політичними фракціями та особливостями тутешньої релігії.

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