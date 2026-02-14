Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях
«Він співав мені серенаду та повіз на нудистський пляж»: подружжя, які більше 25 років разом, про свій шлюб

Данил Леховіцер 14 лютого 2026
До Дня святого Валентина БЖ попросив подружжя, які разом не одне десятиліття, розповісти, як вони познайомилися.

Галина та Володимир Ковальчуки, разом 43 роки

Г: Ми познайомилися після показу якогось індійського фільму. 1983 рік, сільський клуб. Володимир, сам він київський, був у відпустці, познайомився зі мною. Зустрілися ще три-чотири рази, а потім одружилися. Пропозицію чоловіку зробила я. Чоловік усьому голова, а жінка — шия. Куди шия поверне, туди й голова дивиться.

Ми разом понад 40 років, але це не значить, що в нас стале, монотонне життя. Можемо прокинутися — і чоловік скаже: «Поїхали на море чи в гори!». Кілька годин на збори, і ми їдемо на захід країни або в Залізний Порт. Кажуть, що кохання з часом стихає, але це не про нас. Володимир у мене підписаний як «Коханий», я в нього «Галочка». Навіть кожен ранок у нас романтичний. Чоловік каже мені: «Кохана, запрошую на світанкову каву».

У нас не нудне життя. Коли наша дочка Таня починала мистецьку діяльність, то запропонувала сфотографувати нас у зроблених нею костюмах — Барбі та Кена, моряка та риби, лева та дресирувальника диких звірів. Хотілося допомогти дочці, але це, до всього, ще й характеризує нас як подружжя: ми відкриті до нового (хоча Володимир певний час впирався). Пам’ятаю, на виставці робіт дочки до мене підійшла якась знаменитість і сказала, що не уявляє, як би на таке зголосилися її батьки. А ми саме такі — нам цікаво все робити разом.

Оксана та Михайло Сабалдаші, разом 27 років

О: Ми вчилися в паралельних класах, жили в одному дворі. Як мені сказав чоловік, ще в шостому класі він знав, що хоче зі мною одружитися, але, звісно, любов прийшла набагато пізніше.

М: Потім наші шляхи розійшлися. Але життя дало ще один шанс. Ми зустрілися 1999 року на дні народження знайомого, і відтоді ми разом. У ті часи був великий попит на каву. А кави зовсім не було. Я сказав: «Оксано, хочеш, пригощу тебе кавою?».

О: Тільки не називай мене Оксаною. Чоловік називає мене інакше. Міша, скажи, як ти мене називаєш?

М: Буба.

О: У нас багато щасливих моментів. Наприклад, вранці у вікно на другому поверсі вдаряє камінчик. Виглядаю — а це мій чоловік стоїть внизу й співає мені серенаду. А найщасливіші моменти — це коли ми приїздимо на нудистький пляж у Затоці. Багато років їздимо туди, це така свобода. Чекаємо кожного літа, щоби повернутися.

Валентина та Михайло Чернічкіни, разом 45 років

М: Моя перша дружина не витримала професії, яку я люблю. Я спортивний фотограф, тому доводилося багато подорожувати Радянським Союзом і Україною. Знаю багато фотографів, чий шлюб розпався: професійні завдання заважають спільному життю, розлучення на розлученні. А Валентина витримала не тільки особливості моєї роботи, а й мене — впертого Козерога.

В: Ми познайомилися на вечірці Мішиної сестри. Прийшов він та його друзі, а тоді гості часто розбивалися на пари. Мені дістався Міша. Він уже тоді пристрасно захоплювався фотосправою. Мені дуже сподобалася його цілеспрямованість. Він і побачення будував навколо фотографії: якось запросив мене в інститут на захист свого диплому. Ми зійшлися, і так фотографія стала членом нашої родини.

М: Наше весілля не було спонтанним, радше раціональним рішенням, і час показав, що ми були праві. Я вже мав сімейний досвід, Валентина — ні. Але ми підходимо одне одному. Вона виростила двох хлопців і створила нам затишок.

В: Чи пам’ятаю я своє перше враження, коли зустріла Мішу? Це було так давно… Один із плюсів довгого шлюбу в тому, що вже мало що пам’ятаєш.

Фото: надані героями.
