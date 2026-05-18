«Батьківщина» Павла Павліковського: яким вийшов фільм, що підкорив Канни

В основному конкурсі Каннського кінофестивалю представили «Батьківщину» — фільм-претендент на головну нагороду фестивалю. Кінокритикиня Наталя Серебрякова подивилася цю картину про колективну відповідальність (і її відсутність) німців за злочини Третього Рейху та розповідає, чому події стрічки так нагадують 2020-ті.

У «Батьківщині» Павліковський знову повертається до тем, які, здається, давно стали його внутрішньою територією — пам’ять, ідентичність, історична провина і тиша, що залишається після великої катастрофи.

Повоєнна Німеччина, країна намагається зібрати себе наново, суспільство витісняє на історичне звалище забуття нацистське минуле. Німецький письменник, нобелівський лауреат і політемігрант Томас Манн повертається із США разом з донькою-асистенткою Ерікою та вирушає в подорож із Франкфурта до Веймара. Поступово з географічного маршруту поїздка перетворюється на болісний рух усередину — до родинних травм, замовчувань і моральних компромісів.

Манн, у минулому патріот, який розпрощався з ідеями націоналізму після поразки Німеччини в Першій світовій, а нині гуманіст і противник гітлерівського уряду, швидко підхоплює амнезію, на яку страждають його співвітчизники. Поки відомий літератор Манн приймає почесті публіки, Еріка у сльозах кричить з балкона до співаючих пісні німців: «Кляті фашисти!».

Утім, це один з небагатьох епізодів, де герої відверто кажуть те, що думають. У більшості сцен Павліковський майстерно уникає прямолінійної драматургії: натомість він вибудовує фільм як низку епізодів-зустрічей, поглядів, пауз, де найважливіше відбувається не в словах, а в тому, що залишається між ними.

Центром тяжіння фільму стає Еріка у виконанні Сандри Гюллер. Її гра — це постійний баланс між стриманістю і вибухом. Вона майже не дозволяє собі емоцій, але її погляд та жести наповнені прихованим гнівом і розчаруванням. Вона не вірить у можливість примирення, — ні з історією, ні з власним батьком. Її мовчання звучить голосніше за промову, а моменти, коли ця стриманість дає тріщину, стають найсильнішими у фільмі.

На противагу їй Томас Манн у виконанні Ганса Цішлера — це уособлення старого світу, інтелектуального й впорядкованого, але водночас відірваного від реальності. Між Манном і воронкою нацистських злочинів є мембрана — віра письменника у культуру. Він продовжує виступати флагманом німецької культури, не розуміючи, що це останнє, що турбує покалічений його країною світ. Утім, маннівська впевненість у власному світогляді поступово розмивається, допоки не починає проглядатися розгубленість людини, котра не розуміє, як жити в новій реальності. Його віра у «високу» культуру як універсальну цінність видається майже наївною поруч із радикальною чесністю Еріки, бо та усвідомлює, який кратер залишила по собі нацистська Німеччина.

Павліковський не намагається примирити своїх героїв. Навпаки, підкреслює їхню несумісність, показуючи, як різні покоління по-різному переживають одну й ту саму історичну травму. Для Манна Німеччина — це ідея, культура, спадщина. Для Еріки — місце злочину.

Ця дистанція лише підкріплюється візуальними рішеннями «Батьківщини». Режисер продовжує в ній естетику своїх попередніх робіт: чорно-біле зображення, строгий кадр, майже архітектурна композиція простору. Але тут ця форма набуває особливої функції — вона ніби консервує реальність, перетворюючи її на музейний експонат. Люди у цих кадрах виглядають як привиди власної історії, а кожна локація — як місце пам’яті, де час зупинився, але не зник.

Оператор Лукаш Жаль працює зі світлом і тінню так, ніби це окрема мова фільму. Простір часто здається порожнім або занадто великим для героїв, підкреслюючи їхню внутрішню самотність. Особливо вражають сцени, де персонажі перебувають поруч, але емоційно залишаються розділеними — у цих моментах Павліковський досягає майже нестерпного напруження без будь-якого надриву.

«Батьківщина» — не той фільм, який прагне сподобатися. Його ритм може здатися повільним, структура — фрагментарною, дії героїв — скупими. Але саме в цій стриманості й полягає прихована перевага. Павліковський доводить, що кіно може говорити пошепки і при цьому звучати гучніше за декларацію.

Одна з магістральних сцен стрічки — розмова про німецьку провину, не як про історичний факт, а як про тривалий стан свідомості. Цим станом просякнутий увесь фільм. Павліковський не показує минулу війну напряму, але вона присутня в кожному закутку кадру. Родина Маннів існує у просторі, де пам’ять ще не стала історією, де винні не покарані остаточно, а суспільство лише вчиться жити з усвідомленням скоєного. Саме цей стан морального транзиту й невизначеності настільки точно вловлює «Батьківщина».

У цьому сенсі позиція Еріки звучить майже сучасно — вона відмовляється приймати компроміси та спроби пом’якшити відповідальність. Для неї культура не може бути виправданням, а інтелект — прикриттям. І ця безкомпромісність резонує особливо потужно, коли світ знову стикається з поверненням імперських амбіцій та насильства.

Повномасштабна війна Росії проти України змінила оптику сприйняття історії. Те, що здавалося віддаленою травмою європейців, нагадує сучасний українсько-російський досвід. «Батьківщина» набуває нової актуальності: вона говорить не тільки про минуле окремої країни, а й про циклічність історії, небезпеку забуття, колективну відповідальність і про те, як легко континент може знов опинитися в точці морального провалу.

Павліковський не проводить прямих паралелей, але його фільм існує в полі цих асоціацій. Коли Томас Манн прибув до Америки у 1938 році, він сказав: «Де б я не був — там і є німецька культура». Це фраза-відлуння з 2022 року, коли російські ліберали в еміграції говорять про важливість Пушкіна й Достоєвського, не розуміючи, що світу зараз не до них.

Робота Павліковського — не лише про провину, а й про пам’ять як відповідальність. Про необхідність називати речі своїми іменами, навіть коли це руйнує ілюзії. І про те, що мовчання або дистанція інтелектуала можуть бути не менш небезпечними, ніж сам злочин. У цьому контексті «Батьківщина» стає не просто історичною драмою, а попередженням.