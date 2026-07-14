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Вудсток по-закарпатськи: сухотрав’я та борщ з горілкою на «Шипоті»
Репортаж

Вудсток по-закарпатськи: сухотрав’я та борщ з горілкою на «Шипоті»

Ліза Зуй 14 липня 2026
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На Закарпатті відбувся фестиваль «Шипіт», де цього року зібралося близько тисячі людей. Як минули хіпівська купальська ватра та ніч на Івана Купала — у фоторепортажі Михайла Мельниченка.

Щоліта біля водоспаду Шипіт поблизу села Пилипець на Закарпатті збираються люди з усієї України та з-за кордону. Вони живуть у наметах, грають музику, влаштовують імпровізовані перформанси й святкують ніч на Івана Купала. Фестиваль «Шипіт» виник у 1990-х як зустріч представників хіпі-руху, а згодом став одним з найвідоміших неформальних івентів країни. На відміну від більшості музичних фестивалів, тут немає лайнапу чи хедлайнерів — усі приїздять насамперед заради спільноти та традиції.

Після початку повномасштабного вторгнення «Шипіт» не припинився, хоча став менш масштабним. У 2026 році фестиваль відбувся на початку липня та зібрав 1–1,5 тисячі гостей. Головним звичаєм «Шипоту» залишається купальська ватра. Учасники самі складають велике багаття, яке запалюють у ніч на Івана Купала. Навколо ватри грають музику, танцюють, співають і зустрічають світанок. Саме ця ніч вважається кульмінацією фестивалю й уже понад 30 років приваблює найбільше людей.

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Фото: Михайло Мельниченко, спеціально для БЖ
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