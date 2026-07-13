Яким був «Зірковий джем» Fusion Jams у київському цирку

11 липня музична спільнота Fusion Jams удруге провела в Києві «Зірковий джем у Цирку» — із новими версіями українських пісень, цирковими номерами, мінірейвом на арені та фіналом під суперхіт двадцятирічної давнини. БЖ відвідало репетиції та концерт, поговорило з артистами й показує, як усе відбувалося.

Цьогоріч Fusion Jams удруге провели «Зірковий джем у Цирку». Увечері на арені Національного цирку України в Києві виступили Саша Чемеров, Олександр Положинський, Tember Blanche, Renie Cares, Kazhanna та інші артисти. Вони виконували свої пісні в нових аранжуваннях від Hyphen Dash, Badwor7h, Sigmund Friends, Hidden Element, Андрія Бармалія — не як кавери, а як спільні версії, зроблені в тандемі з інструменталістами музичного товариства.

Перед вечірнім шоу цирк відкрився ще вдень. Цьогоріч команда додала Circus Market: у холах розмістилися українські бренди, кав’ярні, фудкорти, бари, також партнерські стенди й фотозони. Циркові артисти не тільки виходили на арену у власне вечірній програмі — вони комунікували з глядачами ще до основного шоу. У фоє з’являлися артисти у вигляді ростових ляльок, ілюзіоністи, жонглери, акробати й міми. На другому поверсі проходив відкритий джем для всіх охочих музикантів.

Задум організаторів полягав у тому, щоб цирк починався не з першого номера на арені, а ще в коридорах. У Fusion Jams пояснюють: торік циркову атмосферу створювали ще до основного шоу, але часу, щоб відчути її, глядачам було замало. Тому цього року команда вирішила відкрити простір раніше й додати денну програму.

Для Fusion Jams розширення формату було логічним. Команда виросла, за шість років провела понад сотню подій, об’єднала понад 600 музикантів, створила лейбл No Time For Swing і стала одним із рушіїв нової української (навколо)джазової сцени. Але «Зірковий джем у Цирку» — це вже інший масштаб.

Організатори кажуть, що в цьому форматі вони почуваються «як еквілібристи». З одного боку, у джемі має лишатися свобода. З іншого — велике шоу потребує сценарію, узгоджень і контролю. «Минулого року в цирку від нас очікували детального сценарію. А ми казали: ні, ми так не робимо. Бо суть імпровізації саме в тому, що не все можна прописати. Десь ми йдемо назустріч, десь цирк іде назустріч нам і дозволяє імпровізувати. Багато чого затверджується, але є моменти, які залишаються сюрпризами», — розповідає Борис Ткачук, співзасновник Fusion Jams.

Ідея зробити подію в цирку виникла як напівжарт. «Усе почалося із “закидона” нашого партнера Григорія Лозового: “Вау, було би прикольно зробити івент в цирку”. Ми прийшли й зрозуміли, що не потягнемо. Фінансово, командно — в усіх сенсах. Нам знадобилося приблизно півтора року, щоб набрати м’язів», — пояснює Ткачук.

Після першого «Зіркового джему» Fusion Jams не були певні, що повернуться до цирку знову: «Ми думали, що це був перший і останній такий івент. Але цього року директор цирку сам сказав: “Ми ж робимо?”. Ми такі: ну, робимо».

Кожна пісня цього вечора пройшла через переосмислення: десь змінювалося аранжування, десь — ритм, десь — загальна енергія треку. Але для кожного артиста була своя межа: що можна змінити, а що має лишитися недоторканним. Музикантка Renie Cares працювала із джазовим тріо Sigmund Friends. Каже, що коли вперше почула свої пісні в новому звучанні, то в авторки «відпала щелепа». «Я ніколи в житті не джемила. А тут ми почали грати з Sigmund Friends, я щось почала наспівувати й така: боже, а я не знаю, чи треба це? А вони кажуть: так, треба, прикольно. Я знала, що тут усі професіонали, тому мені взагалі було не страшно. Мої пісні текстоцентричні, а разом із Sigmund Friends фокус змістився на музику. Трек настільки переформатувався, що вже не так важливо, що я говорю, як те, що звучить», — розповідає Renie Cares.

Саша Ганапольська із гурту Tember Blanche працювала з електронним продюсером Badwor7h — він став одним з двох перших електронних артистів події (торік в «Зірковому джемі» брали участь тільки інструменталісти). Загалом, зізнається співачка, вона неохоче віддає свої творіння в чужі руки. «Мені дуже важко це робити. Є мало людей, яким я можу довірити переосмислення. Дімі можу», — каже вона про Badwor7h.

Співачка Kazhanna не говорить, що віддала пісню гурту Hyphen Dash. Вона наполягає, що нову версію пісні робили разом. «Гурт включив те, що захотів, це було більше в сторону емо-року. А я сказала: давайте тут додамо такі акценти, давайте в кінці зробимо ліричні частини. І ми реально за годину все зробили по-новому й дуже спокійно», — пояснює вона.

Фронтмен Hyphen Dash і співзасновник Fusion Jams Мишко Бірченко розповів, що колаборація з Kazhanna сталася просто по клацу пальця, протягом однієї репетиції. У таких колабораціях для Hyphen Dash важливо, щоб артист відчував: його почули.

Мишко Бірченко

Інакше відбувалася співпраця у саксофоніста Андрія Бармалія із Сашею Чемеровим. Одна з ідей прийшла від самого Чемерова: взяти куплети зі старої демки 1998 року, яка пізніше переросла в пісню «Згори вниз», і поєднати їх з новим рифом. Другою композицією стала пісня «Кохання до смерті».

«Мені просто сподобалася “Кохання до смерті”, бо це дуже мелодійна композиція з потужним текстом. Там було багато простору, щоб нам із музикантами розійтися», — каже Бармалій. За його словами, вони зберегли основну ідею, мелодію і сенс, але наситили її музичними сенсами й підсилили нутро пісні.

Чемеров описує концерт у цирку без ностальгійного захвату: «Для мене цирк — завжди дуже дивна конструкція. Добре, що заборонили використовувати тварин. Це місце, куди ти хочеш прийти, але коли приходиш — тобі завжди трохи страшно».

Андрій Бармалій

Цей опис добре пояснює настрій усього вечора. «Зірковий джем» постійно балансував між знайомим і несподіваним. Пісні впізнавалися, але звучали інакше. Циркові артисти виходили не просто між номерами, а ставали частиною дійства. Глядачі йшли на артистів, але бачили, як їхні треки змінюються в спільній роботі з музикантами й цирком.

У Fusion Jams кажуть, що цирк «викручує емоцію на максимум». Цього вечора це стало особливо помітним під час номеру електронного проєкту Ігоря Кириленка Hidden Element із барабанщиком Олександром Люлякіним. Їхній виступ розгойдав залу і перетворив концерт на мінірейв: люди вставали з місць, підходили до арени й танцювали.

Фінальною точкою шоу стала оновлена версія хіта 2003 року «Понад хмарами» гурту «Тартак», яку виконали фронтмен бенду Олександр Положинський, Саша Чемеров, Олександр Люлякін і Hidden Element. На піку номера на манежі з’явилася повітряна гімнастка. Вона піднімалася вгору на кільці й рухалася в ритм пісні.

Fusion Jams не просто привели українських артистів у цирк. Вони перевірили, чи може джем залишитися джемом, коли на нього нашаровується велика сцена, режисура, циркові трюки й увага тисяч глядачів. «Ми нарешті доросли до цирку, а може, ще не виросли, але все одно робимо подію. Далі тільки стадіон», — підсумовує Борис Ткачук.