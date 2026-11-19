Мабуть, ніде ідея балкона не мутувала в такого монстра, як у пострадянських країнах — їх перефарбовують у колір Барбі чи перероблюють у ніс човна. Дизайнер Олексій Волов сам до кінця не знає, як до них ставитися, тому просто каталогізує їх у своєму love/hate-проєкті «Балкін».

Олексій Волов Графічний дизайнер

— Проєкт «Балкін» — спосіб зафіксувати явище наших балконів, підсвітити їх, дослідити симбіоз радянської архітектури та творчого самовираження в умовах обмежених можливостей.

Через нього я висміюю наше ставлення до балконів. Звідси й назва: «Балкін» — це стьоб, така собі мемна ультраукраїнська, коли певне слово здається недостатньо українським або, навпаки, занадто схожим на русизм, тому його треба докрутити, як-от слова-перекрутки «Антін» чи «ніт».

Балкон, хоч він і виходить назовні будівлі і вважається частиною публічного простору, у нас усе ж таки сприймають як приватну територію. Тут людина може робити все, що захоче. Натомість у багатьох європейських країнах балкон сприймають як частину екстер'єру: маніпуляції з ними заборонені законом.

Думаю, захаращення балконів — від зубожіння; люди наче несвідомо облаштовують маленькі фортеці, захищаючись від навколишнього середовища. Прагнення заставити балкон усіма речами відоме ще з часів хрущовок. Люди приїздили в місто з села, де є подвір'я, сараї, льохи — місця, де можна зберігати речі. У міській квартирі такого немає, натомість є балкон.

У нас зберігати речі, навіть ті, якими ти не користуєшся, означає мати певний запас на майбутнє. Зараз це не потрібно, але от колись знадобиться — накопичення цінностей на перспективу. Звідси й ці кумедні ситуації, коли балкони заставляють лижами, хоча людина, можливо, жодного разу на тих лижах і не стояла.

Балкони — ще й простір нахабності. Вони, як мало який інший простір, стають лазівкою, аби розширити територію, і після засклення балкон стає додатковою кімнатою. Я бачив і дещо креативніше, коли балкони з'єднували різні поверхи: від краю одного балкона під кутом приблизно 45 градусів спускається конструкція на поверх нижче. Не знаю, що там сталося. Можливо, сусіди домовилися між собою ходити в гості.

Якось я вирішив створити картонні 3D-балкончики. Показав друзям — усім сподобалося, почав робити ще і ще. Зараз «Балкін» — це готові мініатюри балконів, які найчастіше замовляють на подарунок друзям. За бажанням можу навіть додати до балкончика фігурку конкретної людини, ніби вона сама стоїть там. Наступний крок — простий конструктор з аркуша цупкого картону, на якому вже прорізані потрібні елементи, а також наклеєні клейка стрічка та магніт. Хвилина-дві — і все готово.

Балкони, які я друкую, зазвичай фотографую сам, або знімки надсилають підписники. Останні надсилають фото звідусіль. Найбільше з Києва, Львова та півдня України. Є з Херсона, Харкова, Івано-Франківська, а за Одесу та її сателіти відповідає мій агент і колега Soviet Pixel, який фотографує балкони з мозаїчними візерунками. Якщо захочете вирушити на пошук, то на звороті кожного екземпляра балкончика є адреса й карта розташування будинку, де можна знайти оригінал.