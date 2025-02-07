УЛІС дарує медові вікенди для пар захисників: як отримати сертифікат

Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття.

Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони.
До Дня всіх закоханих комплекс будинків на природі УЛІС разом з проєктом VIDDANI дарують 10 сертифікатів на медові вікенди для пар захисників.
Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття.

Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони.

Про ініціативу

Вже близько півтора роки комплекс будинків на природі УЛІС співпрацює з благодійним проєктом VIDDANI. Проєкт організовує безкоштовні весілля для військових, а УЛІС надає кілька діб для відпочинку парі, яка одружується.

Ця ініціатива — для всіх пар, де обидва закоханих захищають країну від ворога. 10 пар отримають можливість провести вікенд в одному з комплексів відпочинку – УЛІС. Дудки під Києвом, або УЛІС.Ворохта в Карпатах.

“Війна — великий виклик для пар. А коли обоє закоханих знаходяться на фронті — тим паче. Стикаючись з такими парами, ми добре знаємо, що ті, хто боронять нашу країну, часто не мають часу навіть на медовий вікенд. Є безліч пар військових, які давно одружені й досі не мали можливості провести хоча б невеличкий вікенд разом”, – кажуть в УЛІС.

Одна з пар, яка вже провела свій медовий вікенд в УЛІС. Ворохта – Галина та Микола, які боронять Україну з 2020-го року у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

На початку повномасштабного вторгнення, захищаючи Маріуполь, крізь вогонь ворогів проривались на Азовсталь, пройшли найстрашніші випробування війни та розлуки, але не втратили один одного. Зустрівшись знову на рідній землі, закохані заручились та побралися.
Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття.

Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони.

Як отримати сертифікат

Обов'язкові умови для отримання сертифікату на безкоштовний вікенд в УЛІС:
Щоб отримати сертифікат, потрібно написати в особисті повідомлення УЛІС.

Перші 10 звернень отримають сертифікати на 2 доби відпочинку в УЛІС.Дудки (Київська область) або УЛІС.Ворохта (Івано-Франківська область).

Про УЛІС

УЛІС — комплекс будинків на природі, де слухають тишу, а чують себе. В УЛІС. Дудки можна відпочити у дерев'яних котеджах серед лісу, або у кебінах, маленьких мобільних будиночках площею до 15 кв.м., які за необхідністю можна завантажити на причіп та перевезти.

В УЛІС. Ворохта збудовано 23 нових сучасних котеджей з неймовірним видом на гори. Усі вони – із безконтактим сервісом і розташовані таким чином, щоб гості не заважали один одному і могли побути в тиші.

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