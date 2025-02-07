Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття. Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони.

Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття.



Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони. Про ініціативу





Ця ініціатива — для всіх пар, де обидва закоханих захищають країну від ворога. 10 пар отримають можливість провести вікенд в одному з комплексів відпочинку –



“Війна — великий виклик для пар. А коли обоє закоханих знаходяться на фронті — тим паче. Стикаючись з такими парами, ми добре знаємо, що ті, хто боронять нашу країну, часто не мають часу навіть на медовий вікенд. Є безліч пар військових, які давно одружені й досі не мали можливості провести хоча б невеличкий вікенд разом”, – кажуть в УЛІС.



Одна з пар, яка вже провела свій медовий вікенд



На початку повномасштабного вторгнення, захищаючи Маріуполь, крізь вогонь ворогів проривались на Азовсталь, пройшли найстрашніші випробування війни та розлуки, але не втратили один одного. Зустрівшись знову на рідній землі, закохані заручились та побралися. Вже близько півтора роки комплекс будинків на природі УЛІС співпрацює з благодійним проєктом VIDDANI. Проєкт організовує безкоштовні весілля для військових, а УЛІС надає кілька діб для відпочинку парі, яка одружується.Ця ініціатива — для всіх пар, де обидва закоханих захищають країну від ворога. 10 пар отримають можливість провести вікенд в одному з комплексів відпочинку – УЛІС. Дудки під Києвом, або УЛІС.Ворохта в Карпатах.“Війна — великий виклик для пар. А коли обоє закоханих знаходяться на фронті — тим паче. Стикаючись з такими парами, ми добре знаємо, що ті, хто боронять нашу країну, часто не мають часу навіть на медовий вікенд. Є безліч пар військових, які давно одружені й досі не мали можливості провести хоча б невеличкий вікенд разом”, – кажуть в УЛІС.Одна з пар, яка вже провела свій медовий вікенд в УЛІС. Ворохта – Галина та Микола, які боронять Україну з 2020-го року у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.На початку повномасштабного вторгнення, захищаючи Маріуполь, крізь вогонь ворогів проривались на Азовсталь, пройшли найстрашніші випробування війни та розлуки, але не втратили один одного. Зустрівшись знову на рідній землі, закохані заручились та побралися.

Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття.



Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони. Як отримати сертифікат

Обов'язкові умови для отримання сертифікату на безкоштовний вікенд в УЛІС: обидва в парі мають бути військовими;

закохані мають бути одруженими або зарученими.



Перші 10 звернень отримають сертифікати на 2 доби відпочинку в УЛІС.Дудки (Київська область) або УЛІС.Ворохта (Івано-Франківська область). Щоб отримати сертифікат, потрібно написати в особисті повідомлення УЛІС.Перші 10 звернень отримають сертифікати на 2 доби відпочинку в УЛІС.Дудки (Київська область) або УЛІС.Ворохта (Івано-Франківська область). Про УЛІС