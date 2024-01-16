Популярний комплекс будинків на природі «УЛІС» запустив локацію з кебінами

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Олександра Явник
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УЛІС — комплекс будинків на природі, де слухають тишу, а чують себе, запустив локацію з кебінами. Це маленькі мобільні будиночки площею до 15 кв.м., які за необхідністю можна завантажити на причіп та перевезти.

Кебіни мають велике ліжко, санвузол та кухню. Вони такі ж комфортні, як і стаціонарні котеджі УЛІС, до яких гості вже звикли. Особливого затишку тут додає панорамне вікно, завдяки якому відчувається близькість до природи. Тож такий формат ідеально підходить для пар або самостійних поїздок, щоб підзарядитися та відновитися.

На території заплановано встановити спорт майданчик, зробити затишну зону з гамаками, та буде встановлено 4 чани, де гості зможуть релаксувати.

Нова локація знаходиться в селі Дудки Київської області — за півтора кілометра від комплексу з котеджами.

Ідея створення нової локації полягала в тому, щоб зробити готель у лісі, куди гості могли б завітати спонтанно. Зараз локація має 7 будиночків, а всього заплановано встановити 45. Така кількість у майбутньому дозволить бронювати їх не за місяці, а саме за кілька днів до приїзду. Або навіть день у день.

Тож, затишне місце відпочинку вже чекає на тебе! Забронювати кебін можна ТУТ.

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Опубліковано: 16 січня 2024
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