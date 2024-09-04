Відпочинок у Карпатах: комплекс УЛІС відкрив нові будиночки у Ворохті

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Анна Григораш
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Комплекс будинків на природі УЛІС відкрив 12 нових котеджей для відпочинку у Карпатах, у мальовничій у Ворохті.

Зручні сучасні будиночки з неймовірним видом на гори, прогулянки та усамітнення серед смерек – у партнерському матеріалі разом з УЛІС розповідаємо про нове місце у Карпатах для перезавантаження.

Про котеджі у Ворохті

УЛІС.Ворохта знаходиться на Кривопільському перевалі, з якого відкриваються неймовірні краєвиди. З терас будинків видно смереки та схили гори Кострич, а з верхньої точки локації – долину селища Ворохта.

На території комплексу розмістили 12 будиночків. Усі вони – із безконтактим сервісом і розташовані таким чином, щоб гості не заважали один одному і могли побути в тиші.

Для відпочинку можна обрати котеджі на одну чи на дві спальні. У кожному будинку є кухня, а позаду – приватна мангальна зона. Крім того, на території комплексу облаштували кухню, де можна замовити готові страви.

Також УЛІС — pet friendly, тому на відпочинок можна сміливо брати своїх домашніх улюбленців. А ще можна не турбуватися про відключення світла – на території комплексу встановили потужний генератор, є безперебійний інтернет.

Як і на попередній локації, у Ворохті сповідують принцип екофрендлі відпочинку. Комплекс розбудували обережно, без вирубки дерев, а всі будинки дбайливо інтегровано в неторкану природу.

Що цікавого у Ворохті

Локація знаходиться в самому серці Гуцульщини, яка має глибоку історію, багато цікавих історичних знахідок та сікрет плейсів. Тут цікаво досліджувати місцевість, вивчати локальну культуру, архітектуру та побут.

У Ворохті є прогулянкові маршрути на будь-який смак: від невимушеної прогулянки перевалом до сходження на гору Кострич.

УЛІС підготував для своїх гостей інтерактивну карту, де відмітив все, що варте уваги — від курортної Ворохти до Верховини, яка є містом музеїв.

Особливо команда радить відвідувати полонини, де можна доторкнутись до традицій гуцулів, поспілкуватись з ґаздами та скуштувати місцеві сири вурду та бринзу, які виробляють за традиційними технологіями на віддалених сироварнях.

Рекомендації цікавих місць поряд з Ворохтою від УЛІС:

  • Маршрут на перевал
  • Маршрути на гору Кострич
  • Гуцульська сироварня
  • Прогулянка з гідом по Ворохті
  • Місто музеїв Верховина
  • Гуцульські традиції на полонині Борсучині.

Адреса УЛІС. Ворохта: координати на Google maps

Ціни:

  • Котедж на 1 спальню для 2-х гостей (+1) – 5 400 у будні, 6 480 у вихідні
  • Котедж на 2 спальні для 4-х гостей (+2) – 6 780 у будні, 8 060 у вихідні
  • Для військових та ветеранів – постійна знижка 30%.

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Опубліковано: 04 вересня 2024
Карпаты Уліс
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