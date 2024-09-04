Відпочинок у Карпатах: комплекс УЛІС відкрив нові будиночки у Ворохті
Комплекс будинків на природі УЛІС відкрив 12 нових котеджей для відпочинку у Карпатах, у мальовничій у Ворохті.
Зручні сучасні будиночки з неймовірним видом на гори, прогулянки та усамітнення серед смерек – у партнерському матеріалі разом з УЛІС розповідаємо про нове місце у Карпатах для перезавантаження.
Про котеджі у Ворохті
УЛІС.Ворохта знаходиться на Кривопільському перевалі, з якого відкриваються неймовірні краєвиди. З терас будинків видно смереки та схили гори Кострич, а з верхньої точки локації – долину селища Ворохта.
На території комплексу розмістили 12 будиночків. Усі вони – із безконтактим сервісом і розташовані таким чином, щоб гості не заважали один одному і могли побути в тиші.
Для відпочинку можна обрати котеджі на одну чи на дві спальні. У кожному будинку є кухня, а позаду – приватна мангальна зона. Крім того, на території комплексу облаштували кухню, де можна замовити готові страви.
Також УЛІС — pet friendly, тому на відпочинок можна сміливо брати своїх домашніх улюбленців. А ще можна не турбуватися про відключення світла – на території комплексу встановили потужний генератор, є безперебійний інтернет.
Як і на попередній локації, у Ворохті сповідують принцип екофрендлі відпочинку. Комплекс розбудували обережно, без вирубки дерев, а всі будинки дбайливо інтегровано в неторкану природу.
Що цікавого у Ворохті
Локація знаходиться в самому серці Гуцульщини, яка має глибоку історію, багато цікавих історичних знахідок та сікрет плейсів. Тут цікаво досліджувати місцевість, вивчати локальну культуру, архітектуру та побут.
У Ворохті є прогулянкові маршрути на будь-який смак: від невимушеної прогулянки перевалом до сходження на гору Кострич.
УЛІС підготував для своїх гостей інтерактивну карту, де відмітив все, що варте уваги — від курортної Ворохти до Верховини, яка є містом музеїв.
Особливо команда радить відвідувати полонини, де можна доторкнутись до традицій гуцулів, поспілкуватись з ґаздами та скуштувати місцеві сири вурду та бринзу, які виробляють за традиційними технологіями на віддалених сироварнях.
Рекомендації цікавих місць поряд з Ворохтою від УЛІС:
- Маршрут на перевал
- Маршрути на гору Кострич
- Гуцульська сироварня
- Прогулянка з гідом по Ворохті
- Місто музеїв Верховина
- Гуцульські традиції на полонині Борсучині.
Адреса УЛІС. Ворохта: координати на Google maps
Ціни:
- Котедж на 1 спальню для 2-х гостей (+1) – 5 400 у будні, 6 480 у вихідні
- Котедж на 2 спальні для 4-х гостей (+2) – 6 780 у будні, 8 060 у вихідні
- Для військових та ветеранів – постійна знижка 30%.