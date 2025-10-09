Що читати: 5 книг жовтня

БЖ обрав п’ять головних книжкових новинок місяця. Це дилогія з двох романів-близнюків, перший за 17 років роман від автора «Американського психопата» та південна готика про крах інституту родини.

«Пасажир / Стелла Маріс» — Кормак Маккарті

Обкладинка: Видавництво «Темпора»



Дилогія Маккарті — одного з чотирьох найкращих письменників сучасної Америки (на думку провідного літературознавця Гарольда Блума) — щось на кшталт романів-близнюків. І саме про них йдеться — про брата і сестру Боббі та Алісію Вестернів. Перший — головний герой «Пасажира» — математик і знавець квантової фізики, який кинув науку заради гонок і кар’єри водолаза. Під час одного з занурень на місці аварії літака Вестерн дізнається, що серед загиблих не вистачає однієї людини — і так на його хвіст сідає ФБР. Друга — геніальна математикиня та музикантка, перебуває в «Стеллі Маріс» — психіатричній лікарні у Вісконсіні.

«Пасажир» і «Стелла Маріс» стоять окремо у творчості консерватора Маккарті — автора, що, як правило, фокусується на тяжкій долі американців з Півдня й темних водах людської душі. Тут, у доволі постмодерністській манері, Маккарті уміщує під дві обкладинки все, що тільки можна: роздуми про квантову фізику, депресію, параною, вбивство Кеннеді, трансгендерний перехід і сюрреалістичні діалоги Алісії з її уявним другом.

«Уламки» — Брет Істон Елліс

Обкладинка: Видавництво «Клуб сімейного дозвілля»



Брет Істон Елліс, Донна Тартт, Джонатан Летем — лише кілька відомих письменників, які закінчили славетний артколедж Беннінгтон. Заклад, куди важко потрапити, звідки легко вилетіти, але якщо вже потрапляєш, то маєш високий шанс «передозуватися» богемним життям, в якому література та мистецтво змішуються з алкоголем і наркотиками. Беннінгтон мав настільки сильний вплив на Тартт, що вона присвятила йому роман «Таємнича історія», а Елліс — «Уламки».



Лос-Анджелес, 1981 рік. Брет, студент академії Баклі, закохується в новачка Роберта Меллорі — homme fatale, харизматичного інтелектуала, настільки гіпнотичного, що, як водиться в романах Елліса, заради нього люди готові йти хоч на забій. Новачок — не єдине морбідне захоплення Брета: паралельно він стежить за діяльністю Траулера — серійного вбивці, який, імовірно, якось пов’язаний із Робертом.

Схоже, Елліс — після 17 років мовчання — повертається з гібридом campus novel, ЛГБТ-літератури й кримінального трилера.

«Уроки літератури» — Хуліо Кортасар

Обкладинка: Видавництво Анетти Антоненко

Хуліо Кортасар — формаліст та експериментатор, який перетворив велику літературу на конструктор: його романи можна читати в будь-якій послідовності — як заманеться читачеві.

«Уроки літератури» — потаємне золото філолога, яким Кортасар, сказати чесно, ділився неохоче. Те, що стало книгою, спочатку було двомісячним циклом лекцій Кортасара у Каліфорнійському університеті Берклі, які він не одразу погодився читати. Всередині — тринадцять годин розшифровок, що складаються з роздумів про фантасмагорію, ритм, музичність прози та комплексну, складну літературу.

«Дім з міцним кістяком» — Т. Кінгфішер

Обкладинка: Видавництво «Жорж»

Т. Кінгфішер робить для Північної Кароліни те саме, що Стівен Кінг зробив для штату Мен, — наносить її на хтонічну мапу США. Майже всі романи Кінгфішер — суміш південної готики, трилеру та горору — відбуваються тут. «Дім з міцним кістяком» — не виняток.

Саманта Монтгомері повертається до рідного штату в сімейний будинок. Ні, ніхто не помер, їй не дістався в спадок маєток, і ні, додому вона повертається не через таємничий дзвінок чи лист. У неї суто відпускні плани — розпиття вина та перегляд детективів із мамою. Але, повернувшись додому, вона бачить навколо грифів і застає матір в істеричному, напівбожевільному стані. «Дім» — книжковий побратим фільму Арі Астера «Спадковість» — це розмова про інститут родини, в якому ми душимо один одного сімейними узами.

«Добродій з Перу» — Андре Асіман

Обкладинка: Видавництво «Жорж»

Через несправний катер колишні однокурсники застрягають у берегів Амальфі. Спека, симпатичні, але дещо застарілі курорти, відпочивальники-пенсіонери — словом, молоді тут робити нічого. Поки друзі чекають на ремонт катера, вони розважаються лише в один спосіб: щовечора спостерігають за сивобородим джентльменом, який сідає за столик, викурює одну сигарету і йде. Аж поки він не подходить до них сам і не розповідає про кожного таємницю, якої ніхто не мав би знати.