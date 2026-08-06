Гаряча пора: як кияни переживають найспекотніші дні літа

В Україні пік літньої спеки. Уже за кілька днів дощі охолодять розпечені міста, але поки що українці рятуються від високих температур у парках і біля води. Фотографка Ліза Букреєва спостерігала, як саме мешканці Києва проводять ці найжаркіші дні.

Аномальна спека цього року прокотилася всією Європою. Температурні рекорди фіксують ще з травня у багатьох країнах — Великій Британії, Португалії, Франції, Ірландії, Іспанії, Німеччині, Румунії та країнах Бенілюксу. Кліматологи прогнозують, що температура буде вищою за норму й увесь серпень. Україна не стала винятком — тут зараз до +39 °C. Виснажливою погоду робить і відсутність вітру та дощу, але вже на найближчі дні прогнозують грози. Тож кияни користуються шансом провести сонячні дні літа як слід — на пляжі, на природі, з друзями.