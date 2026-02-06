Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У мережі з'явився перший трейлер фільму Exit 8 — екранізації хітового горору

Іван Назаренко 06 лютого 2026
599

Вийшов перший трейлер фільму Exit 8 — екранізації однойменного хітового інді-горору, що став вірусним у всьому світі. Японський трилер з’явиться в кінотеатрах 10 квітня, пише Variety.

Режисером стрічки виступив Генкі Кавамура, а головну роль зіграв Кадзунарі Ніномія. За сюжетом, його герой опиняється в нескінченному підземному переході й намагається знайти вихід №8. Єдине правило головоломки — помітив щось дивне — повертай назад, не помітив — ідеш далі. Одна помилка відкидає на початок.

Разом із Ніномією у фільмі знялися Ямато Коті, Нару Асанума, Котоне Ханасе та Нана Комацу. Сценарій написали Кавамура та Кентаро Хірасе.

Exit 8 уперше показали в нічній програмі Каннського кінофестивалю 2025 року, де стрічка отримала схвальні відгуки.

Мітки
Новини
Читайте також
В Одесі визначили переможця конкурсу на найкращий проєкт пам'ятника Лесі Українці Зірка «Офісу» Стів Карелл зіграв у комедійному серіалі від HBO — дивіться трейлер Лоренс Фішберн зіграє в новому фільмі Майка Фленегана «Екзорцист» Морган Фрімен озвучить документальний серіал про динозаврів від Стівена Спілберга
Людям вхід заборонено: соцмережа для ШІ-ботів Moltbook — лише початок витіснення нас із інтернету? 06 лютого 2026 Тисячоликий герой: Тегеран — місто, яке перебудовували тричі 06 лютого 2026 Що читати: 5 нових книжок лютого 06 лютого 2026 Куди піти в Києві 7–8 лютого: зустріч із полярниками, лекція Забужко й семиріччя Laboratorium 05 лютого 2026 Перезапуск «Клініки», «Бріджертони» й не тільки: 14 серіалів лютого 05 лютого 2026 «Лицар сімох королівств» — серіал для тих, хто втомився від темпу «Гри престолів» 04 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.