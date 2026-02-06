У мережі з'явився перший трейлер фільму Exit 8 — екранізації хітового горору

Вийшов перший трейлер фільму Exit 8 — екранізації однойменного хітового інді-горору, що став вірусним у всьому світі. Японський трилер з’явиться в кінотеатрах 10 квітня, пише Variety.

Режисером стрічки виступив Генкі Кавамура, а головну роль зіграв Кадзунарі Ніномія. За сюжетом, його герой опиняється в нескінченному підземному переході й намагається знайти вихід №8. Єдине правило головоломки — помітив щось дивне — повертай назад, не помітив — ідеш далі. Одна помилка відкидає на початок.

Разом із Ніномією у фільмі знялися Ямато Коті, Нару Асанума, Котоне Ханасе та Нана Комацу. Сценарій написали Кавамура та Кентаро Хірасе.

Exit 8 уперше показали в нічній програмі Каннського кінофестивалю 2025 року, де стрічка отримала схвальні відгуки.