Повернення до джему: музична спільнота FUSION JAMS відсвяткувала 7-річчя у Києві

29 березня музична спільнота FUSION JAMS відзначила семиріччя в Concert Hall на Кирилівській, 41 у Києві. Подія отримала назву FUSION LUCKY 7. Цього вечора команда повернулася до джему — формату, з якого починалася її історія, — та зібрала на одній сцені резидентів спільноти, запрошених гостей і сучасних митців. Як це було, зафіксувала Аліна Прісіч спеціально для БЖ.

За 7 років із товариства поціновувачів джазу формація переросла у велику спільноту, що розвиває сучасний джаз, має власний лейбл No Time For Swing, працює як платформа для молодих артистів і давно вийшла за межі самих лише джемів. Саме тому FUSION LUCKY 7 команда задумала як повернення до формату, з якого все починалося.

У святковому вечорі взяли участь резиденти спільноти, зокрема Hyphen Dash, Yevheniy Dubovyk, Aesthetic Combination та Yevhen Puhachov. Доєднатися до джемів могли й усі охочі музиканти — за попередньою реєстрацією.

До події долучилася і Джамала — вона виконала, зокрема, трек «Самота» з нової платівки «Рух мій». Також на сцену вийшли Laud, Андрій Бармалій та інші.

Під час джемів відбувалися перформанси сучасних митців — художниці Маші Реви, імпровізаційної танцювальної спільноти Dzen of Soul і митців проєкцій з «Ліхтарні».

Для гостей також підготували спеціальний десерт від Bakehouse, фотозону від Fotovramci, де можна було зробити знімки за донейт, а також аукціон. 100 % коштів, зібраних під час нього, передадуть на ЗСУ.