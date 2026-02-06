В Одесі визначили переможця конкурсу на найкращий проєкт пам'ятника Лесі Українці

В Одесі завершився відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс на проєкт пам’ятника Лесі Українці з благоустроєм прилеглої території. Перемогу здобув авторський колектив на чолі зі скульптором Миколою Біликом, повідомила Одеська міськрада.

Це буде бронзова фігура Лесі Українки заввишки 2,6 метра на гранітному постаменті. Загальна висота пам’ятника становитиме 4,7 метра. На постаменті планують викарбувати цитату поетеси: «Або погибель, або перемога — сі дві дороги перед нами стане».

Конкурс тривав майже чотири місяці — з вересня 2025 року до січня 2026-го. Загалом на нього подали 12 робіт від авторських колективів з Одеси, Києва та Рівного. Саме цей проєкт журі рекомендує для подальшої розробки проєктно-кошторисної документації та реалізації.

Робота, що посіла перше місце / Фото: Одеська міськрада

Друге місце посіла пропозиція скульпторів Віктора Липовки та Олександри Рубан, третє — робота Анастасії Козмінської у співпраці з архітекторами Миколою Чепелєвим і Миколою Волковим. Дві конкурсні роботи зняли з оцінювання через порушення принципу анонімності, однак їх покажуть на виставці.

За словами депутатки Одеської міськради Ольги Квасніцької, тепер головним викликом є пошук фінансування, адже в умовах війни реалізацію проєкту навряд чи зможуть забезпечити коштом бюджету. З 10 по 26 лютого в бібліотеці імені Грушевського планують виставку всіх конкурсних робіт.