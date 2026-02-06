Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В Одесі визначили переможця конкурсу на найкращий проєкт пам'ятника Лесі Українці

Іван Назаренко 06 лютого 2026
325

В Одесі завершився відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс на проєкт пам’ятника Лесі Українці з благоустроєм прилеглої території. Перемогу здобув авторський колектив на чолі зі скульптором Миколою Біликом, повідомила Одеська міськрада.

Це буде бронзова фігура Лесі Українки заввишки 2,6 метра на гранітному постаменті. Загальна висота пам’ятника становитиме 4,7 метра. На постаменті планують викарбувати цитату поетеси: «Або погибель, або перемога — сі дві дороги перед нами стане».

Конкурс тривав майже чотири місяці — з вересня 2025 року до січня 2026-го. Загалом на нього подали 12 робіт від авторських колективів з Одеси, Києва та Рівного. Саме цей проєкт журі рекомендує для подальшої розробки проєктно-кошторисної документації та реалізації.

Робота, що посіла перше місце / Фото: Одеська міськрада

Друге місце посіла пропозиція скульпторів Віктора Липовки та Олександри Рубан, третє — робота Анастасії Козмінської у співпраці з архітекторами Миколою Чепелєвим і Миколою Волковим. Дві конкурсні роботи зняли з оцінювання через порушення принципу анонімності, однак їх покажуть на виставці.

За словами депутатки Одеської міськради Ольги Квасніцької, тепер головним викликом є пошук фінансування, адже в умовах війни реалізацію проєкту навряд чи зможуть забезпечити коштом бюджету. З 10 по 26 лютого в бібліотеці імені Грушевського планують виставку всіх конкурсних робіт.

Мітки
Новини
Читайте також
У мережі з'явився перший трейлер фільму Exit 8 — екранізації хітового горору Зірка «Офісу» Стів Карелл зіграв у комедійному серіалі від HBO — дивіться трейлер Лоренс Фішберн зіграє в новому фільмі Майка Фленегана «Екзорцист» Морган Фрімен озвучить документальний серіал про динозаврів від Стівена Спілберга
Людям вхід заборонено: соцмережа для ШІ-ботів Moltbook — лише початок витіснення нас із інтернету? 06 лютого 2026 Тисячоликий герой: Тегеран — місто, яке перебудовували тричі 06 лютого 2026 Що читати: 5 нових книжок лютого 06 лютого 2026 Куди піти в Києві 7–8 лютого: зустріч із полярниками, лекція Забужко й семиріччя Laboratorium 05 лютого 2026 Перезапуск «Клініки», «Бріджертони» й не тільки: 14 серіалів лютого 05 лютого 2026 «Лицар сімох королівств» — серіал для тих, хто втомився від темпу «Гри престолів» 04 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.