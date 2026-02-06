Музична премія Jäger Music Awards 2026 почала прийом заявок на конкурс для молодих артистів — переможець отримає 200 тисяч гривень

Премія незалежної музики Jäger Music Awards 2026 від бренду Jägermeister оголосила старт прийому заявок у номінацію Young Blood для молодих артистів.

Головним нововведенням цього сезону стало запровадження «Гран-прі»: один із номінантів отримає 200 тисяч гривень на зйомку кліпу та просування своєї музики.

Цьогорічна тема Jäger Music Awards — «Прояви свій звук». Організатори порівнюють молодих музикантів із фотонегативами, які створюють музику в квартирах, гаражах і підвалах, але потребують платформи, щоб їх почули.

За словами бренд-менеджера Jägermeister Україна Алекса Перери, премія має стати даркрумом, де новий незалежний звук стає видимим для слухачів та індустрії.

Премія співпрацює з фондами «Птахи», Musicians Defend Ukraine та «Третій Армійський Корпус». Під час глядацького голосування кожен голос автоматично конвертується у 56 гривень, які спрямовують на підтримку ЗСУ. Переможці основних і спеціальних номінацій також отримають по 56 тисяч гривень, які зможуть передати на благодійність через партнерські фонди.

У межах Young Blood кожен артист, що потрапить до шорт-листа, отримає фінансову підтримку в розмірі 10 тисяч гривень. Загалом визначать дев’ятьох переможців у категоріях Jury Choice, People Choice та Jägermeister Choice.

Переможців премії визначатиме журі, до складу якого увійшли музикантки та продюсерки ONUKA, ТУЧА, Саша Кольцова, переможниця Young Blood 2025 року YUVI, а також Паліндром, Влад Лагода, Міша Правильний і музичні оглядачі Юлія Ткачук, Альберт Цукренко та Олександр Варениця.

Подати заявку на участь у номінації Young Blood можна до 23 лютого на офіційному сайті Jäger Music Awards.