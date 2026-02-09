Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На Київщині застрелили Руні — оленя із найбільшими в Україні рогами

Іван Назаренко 09 лютого 2026
4599
На Київщині застрелили Руні — оленя із найбільшими в Україні рогами

У Київській області в екопарку «На рогах» застрелили оленя-рекордсмена Руні. Тварина загинула від пострілу. Про це повідомив власник оленячої ферми Сергій Боярчуков.

Руні був визнаний оленем із найбільшими рогами в Україні за міжнародною системою оцінки CIC. Найближчим часом він мав скинути роги — унікальний трофей, який планували представити на міжнародних змаганнях. За словами власників ферми, ці роги могли принести Україні Гран-прі.

За попередньою інформацією, оленя вбили пострілом у шию. Народний депутат Ігор Марчук заявив, що це було навмисне вбивство на замовлення. За його словами, постріл зробив так званий зоокілер — людина, яка професійно займається знищенням тварин за гроші.

За словами Боярчукова, Руні залишив потомство з 24 оленят. Сам власник ферми теж вважає, що вбивство скоїв не браконьєр.

На інцидент уже відреагувала зоозахисна організація UAnimals. Там назвали вбивство дикістю та заявили, що готують звернення до поліції, аби справа не залишилася без розслідування, а винні понесли відповідальність.

Фото: Екопарк «На рогах»
Мітки
Новини
Читайте також
З наступного місяця Discord зобов'яже усіх користувачів підтвердити свій вік Кабмін надав найвищий охоронний статус шістьом замкам Закарпаття З Мілана — в Альпи: Nike перетворив потяг на рухому базу для олімпійських зірок Київський недобуд Sky Towers знову виставили на продаж — ціна впала вдесятеро
«Буремний перевал», «Гамнет» та новий Джармуш: 10 прем’єр лютого 09 лютого 2026 Народні гуляння киян під час відключень світла: фоторепортаж із Троєщини 07 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 23 07 лютого 2026 Людям вхід заборонено: соцмережа для ШІ-ботів Moltbook — лише початок витіснення нас із інтернету? 06 лютого 2026 Тисячоликий герой: Тегеран — місто, яке перебудовували тричі 06 лютого 2026 Що читати: 5 нових книжок лютого 06 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.