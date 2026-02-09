На Київщині застрелили Руні — оленя із найбільшими в Україні рогами

У Київській області в екопарку «На рогах» застрелили оленя-рекордсмена Руні. Тварина загинула від пострілу. Про це повідомив власник оленячої ферми Сергій Боярчуков.

Руні був визнаний оленем із найбільшими рогами в Україні за міжнародною системою оцінки CIC. Найближчим часом він мав скинути роги — унікальний трофей, який планували представити на міжнародних змаганнях. За словами власників ферми, ці роги могли принести Україні Гран-прі.

За попередньою інформацією, оленя вбили пострілом у шию. Народний депутат Ігор Марчук заявив, що це було навмисне вбивство на замовлення. За його словами, постріл зробив так званий зоокілер — людина, яка професійно займається знищенням тварин за гроші.

За словами Боярчукова, Руні залишив потомство з 24 оленят. Сам власник ферми теж вважає, що вбивство скоїв не браконьєр.

На інцидент уже відреагувала зоозахисна організація UAnimals. Там назвали вбивство дикістю та заявили, що готують звернення до поліції, аби справа не залишилася без розслідування, а винні понесли відповідальність.