Кабмін надав найвищий охоронний статус шістьом замкам Закарпаття

Кабінет міністрів України надав найвищий охоронний статус шістьом замкам Закарпатської області, включивши їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Як вказано на сайті Міністерства культури України, до реєстру увійшли Квасівський замок і замок Нялаб у селі Королево на Берегівщині, Севлюшський замок (він же Канків) у Виноградові, палац графів Шенборнів і замок Сент-Міклош у Мукачівському районі, а також Середнянська фортеця в селищі Середнє Ужгородського району. Відтепер усі ці об’єкти перебувають під найвищим рівнем державної охорони. Одночасно їх виключили зі списку пам’яток архітектури УРСР, затвердженого у 1963 році.

Квасівський замок був прикордонною фортецею, що контролювала вихід із Боржавської долини, але після руйнування у XVI столітті так і не відновлювалася. Замок Нялаб у Королеві — одна з найдавніших оборонних споруд регіону, вперше згадана у 1279 році, сьогодні від нього збереглися лише руїни.

Севлюшський замок у Виноградові відігравав ключову роль на Соля́ному шляху, яким сіль із Солотвина потрапляла до Європи, але був зруйнований у середині XVI століття. Палац графів Шенборнів, відомий як Берегвар, збудований наприкінці XIX століття, майже повністю зберіг первісний вигляд і нині функціонує як санаторій «Карпати».

Замок Сент-Міклош у Чинадієві, зведений у XV столітті, дійшов до наших днів у доброму стані й сьогодні є активним культурним простором із музеями та залами для подій. Середнянська фортеця, побудована у XI–XIII століттях, за легендами, пов’язана з тамплієрами, хоча історики неодноразово це спростовували.