З наступного місяця Discord зобов'яже усіх користувачів підтвердити свій вік

Discord з березня запускає глобальну систему перевірки віку. Всі користувачі автоматично отримають «підлітковий» режим доступу, доки не підтвердять, що є повнолітніми, повідомляє TechCrunch.

Підтвердження віку стане обов’язковим, зокрема, для перегляду чутливого контенту без розмиття, входу до деяких серверів і каналів, використання окремих команд у застосунку, а також для зміни налаштувань приватних повідомлень. За замовчуванням повідомлення від незнайомців надходитимуть в окрему папку, і лише підтверджені дорослі зможуть це змінити.

Щоб підтвердити вік, Discord запропонує два варіанти: оцінку віку за відео або завантаження документа, що посвідчує особу. У деяких випадках система може попросити скористатися кількома методами, якщо даних недостатньо для визначення вікової групи.

У жовтні минулого року Discord повідомляв про витік даних близько 70 тисяч користувачів через злам стороннього сервісу, який використовувався для вікових апеляцій.

Глобальний запуск системи став продовженням експерименту в Британії та Австралії, де вікові перевірки запровадили ще торік.