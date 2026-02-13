Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ювелірний бренд Ptashka та AZOV.Care створили прикрасу — гроші підуть на реабілітацію бійців «Азову»

Іван Назаренко 13 лютого 2026
Український ювелірний бренд Ptashka оголосив про запуск благодійної прикраси, створеної спільно зі Службою супроводу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» НГУ.

Проєкт отримав назву Ptashka x AZOV.Care, а продаж розпочнеться 14 лютого. Усі зароблені кошти спрямують на програми відновлення військових підрозділу «Азов», які зазнали поранень або повернулися з полону.

Ідея прикраси сформувалася на основі особистих історій бійців, що проходили складне лікування після поранення. Окремий акцент зроблено на ролі близьких — передусім дружин, які супроводжували військових у процесі відновлення. Цей досвід став смисловим підґрунтям дизайну.

Підвіску вручну виготовляють зі срібла. Текст на ній прочитується лише під час руху — за задумом, сенс розкривається через дію. Сам ланцюжок стилізований під військовий жетон.

Випуск обмежено 100 екземплярами. Кожен має власний номер і комплектується металевим футляром. На пакуванні розміщено QR-код для додаткових внесків на програму реабілітації.

