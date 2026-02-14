Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

GTA 6 безкоштовно: норвезький магазин подарує гру тим, у кого народиться дитина в день релізу

Ірина Маймур 14 лютого 2026
Норвезький магазин електроніки Komplett пообіцяв подарувати безкоштовну копію гри GTA 6 усім батькам, у яких дитина народиться в день релізу — 19 листопада 2026 року.

Про це пише Dexerto.

Grand Theft Auto 6 від Rockstar уже двічі переносили. Спочатку реліз планували на кінець 2025 року, потім — на 26 травня 2026-го. Згодом дату змінили ще раз — на 19 листопада. Саме цей день нині називають фінальним.

На тлі очікування виходу гри Komplett запустив маркетингову акцію. Після появи допису на Reddit частина користувачів припустила, що це жарт, однак компанія підтвердила інформацію в Instagram.

«Це насправді не жарт. GTA 6 вийде через дев’ять місяців, і якщо у вас народиться дитина в день релізу, ви отримаєте гру безкоштовно від нас», — заявили в компанії.

Акцію підтримали плакатами зі слоганом «GTA 6 вийде через 9 місяців» із підморгуючим смайлом. 19 лютого залишиться рівно дев’ять місяців до релізу.

Нагадаємо, що Rockstar Games — американська студія-розробник серії Grand Theft Auto — вже показувала фрагменти геймплею GTA 6, а також надала ранній доступ до гри одному з важкохворих фанатів.

