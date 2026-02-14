Meta хоче додати розпізнавання облич у свої розумні окуляри

Meta працює над функцією розпізнавання облич для розумних окулярів, які компанія розробляє разом із Ray-Ban та Oakley.

Запуск технології запланований на 2026 рік, однак плани ще можуть змінитися, повідомляє The New York Times.

Функція всередині компанії має назву Name Tag. Вона дозволить власникам окулярів розпізнавати людей і отримувати про них інформацію через ШІ-асистента. Meta наразі визначає, кого саме можна буде ідентифікувати. Серед варіантів — користувачі з публічними профілями в Instagram або Facebook. Водночас система не стане універсальним інструментом для перевірки будь-кого.

За даними NYT, із початку 2025 року компанія проводить внутрішні наради щодо запуску функції, яка несе «ризики для безпеки та конфіденційності». В одному з документів зазначено, що реліз планують у період політичної турбулентності в США, коли громадські організації будуть зосереджені на інших питаннях.

Meta вже має суперечливий досвід із технологією розпізнавання облич. П’ять років тому Facebook відключив систему автоматичного тегування людей на фото через занепокоєння щодо приватності. Згодом компанія виплатила мільярдні штрафи в США за збір біометричних даних без належної згоди користувачів.

Попри це, розумні окуляри Meta стали комерційно успішними: партнер компанії EssilorLuxottica продав понад сім мільйонів пристроїв минулого року.

Окрім Name Tag, Meta розробляє ще одну модель окулярів із внутрішньою назвою super sensing — у ній камери й сенсори працюватимуть постійно. Розпізнавання облич стане ключовою функцією: наприклад, система зможе нагадувати про завдання, коли користувач бачить колегу. Генеральний директор компанії Марк Цукерберг також обговорював, чи має світлодіод на оправі постійно сигналізувати про активність функції, чи його варто замінити іншим індикатором.