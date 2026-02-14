Вінтажну фотоплівку перетворили на мініатюрну цифрову камеру

Бренд Opt! представив мініатюрну цифрову камеру OPT100 NeoFilm 100 у корпусі 35-міліметрової фотоплівки.

Про це пише designboom.

Зовні пристрій виглядає як класична касета, однак усередині — повноцінна цифрова камера.

Модель знімає фото з роздільною здатністю 3760 × 2128 пікселів та записує відео у форматі Full HD. Файли зберігаються на карті microSDHC обсягом до 32 ГБ, яку можна під’єднати до кардридера для перенесення матеріалів.

Розміри пристрою — 47 × 25 × 25 мм, вага — близько 25 грамів. Камера легко поміщається в кишені або невеликій сумці й може використовуватися як аксесуар. Вона працює від акумулятора та забезпечує приблизно годину безперервної зйомки.

Об’єктив розташований по центру корпусу, поруч — сенсор, над ним — компактний спалах. На задній панелі є невеликий дисплей із ретро-фільтрами. Кнопка спуску затвора розміщена збоку. У комплекті передбачено захисний тубус, що нагадує контейнер для фотоплівки.

OPT100 NeoFilm 100 доступна в кількох кольорових варіантах. Її дизайн відсилає до аналогової фотографії і поєднує вінтажну естетику із цифровими можливостями.