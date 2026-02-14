У Луврі через витік води пошкоджена фреска XIX століття

У паризькому Луврі витік води пошкодив стельову фреску XIX століття.

Про інцидент повідомляють Reuters та BBC.

Протікання сталося в крилі «Денон» — галереї, де виставлені найцінніші роботи музею, зокрема «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі. У Луврі запевнили, що «Джоконда» не постраждала.

За даними музею, витік стався біля входу до відділу живопису в крилі «Денон». Пожежники прибули оперативно й зупинили протікання приблизно за 40 хвилин після його початку.

Пошкодження зафіксували в кімнаті 707, відомій як зала «Дюшатель», де зберігаються роботи XV–XVI століть. Вода потрапила на стелю з фрескою Шарля Мейньє «Апофеоз Пуссена, Ле Сюра і Ле Брунаф» (1822). Реставратор, який оглянув розпис, виявив два розриви в одній ділянці та підняття фарбового шару на стелі й арках.

На фресці зображені французькі художники Ніколя Пуссен, Есташ Ле Сюр і Шарль Лебрен серед хмар та ангельських постатей.

Головний архітектор історичних пам’яток також оцінив стан приміщення і не виявив структурних пошкоджень будівлі. У зоні ураження встановили риштування. Вартість збитків музею поки не називають.

У грудні 2025 року в Луврі вже фіксували подібний інцидент: через протікання даху в єгипетському відділі було пошкоджено близько 300–400 експонатів, переважно книг.