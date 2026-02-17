Українка створила технологію «розумної» тканини, яка допомагає спортсменам уникати травм

Українська дослідниця Тетяна Віштак запатентувала технологію «розумної» тканини з ефектом Mechanical Intelligence, яка допомагає спортсменам уникати травм.

Її розробка під назвою Limit Signal відстежує рівень натягу м’язів і сигналізує про наближення до критичної межі без використання електроніки, пише Dev.ua.

За словами Віштак, яка раніше брала участь у національних чемпіонатах з гімнастики та полденсу, під час пікових навантажень адреналін і високий больовий поріг знижують чутливість природних механізмів захисту організму. У результаті тіло може не встигнути подати сигнал про небезпеку до моменту розриву тканин. Її технологія Moiré Strain Indicator базується на муар-ефекті — оптичному явищі інтерференції візерунків.

Пристрій складається з двох надтонких еластичних шарів із мікропатернами. При розтягуванні м’яза шари зміщуються, створюючи візуальний ефект. Система налаштована на діапазон 22-34% деформації шкіри — це приблизно 80% безпечного натягу тканин. Коли межа стає критичною, хаотичні лінії на пов’язці формують чіткий напис «LIMIT», виконуючи роль своєрідного індикатора перевантаження.

Фото: Kish Performance

Розробниця повідомила, що вже веде переговори з підрозділом Nike Lab щодо можливої інтеграції технології у виробництво. За її оцінками, собівартість одного виробу становить близько $0,15 завдяки використанню стандартних циклів текстильного друку та лазерної обробки, тоді як роздрібна ціна може коливатися в межах $8–$10.

Наразі проєкт перебуває на етапі стратегічного масштабування. Віштак зазначає, що впровадження рішення не потребує зміни виробничих потужностей — достатньо додати один технологічний шар до наявного процесу виготовлення спортивного одягу.