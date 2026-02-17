Європарламент заблокував ШІ на пристроях працівників через побоювання щодо кібербезпеки

Європейський парламент вимкнув вбудовані функції штучного інтелекту на робочих пристроях депутатів і співробітників через побоювання щодо кібербезпеки й захисту даних.

Про це повідомляє Politico з посиланням на внутрішній лист, розісланий працівникам інституції.

На корпоративних планшетах відключили «вбудовані функції штучного інтелекту» після того, як ІТ-департамент Європарламенту заявив, що не може гарантувати безпеку даних, які обробляють ці інструменти.

У листі зазначається, що частина функцій використовує хмарні сервіси для виконання завдань, які могли б оброблятися локально. Це означає, що дані можуть передаватися за межі пристрою.

Працівникам також рекомендували застосовувати аналогічні запобіжні заходи на приватних пристроях, особливо якщо вони використовуються для роботи. Депутатів закликали не надавати функціям ШІ, які сканують або аналізують контент, доступ до службової пошти та внутрішніх документів, а також обережно ставитися до сторонніх застосунків.

У відповіді на запит Politico Європарламент не уточнив, які саме функції були вимкнені та на яких операційних системах працюють службові пристрої.

Раніше Європарламент уже обмежував використання окремих технологій. У 2025 році група депутатів закликала відмовитися від програмного забезпечення Microsoft на користь європейських альтернатив. У 2023 році парламент заборонив застосунок TikTok на службових пристроях співробітників і рекомендував депутатам видалити його з особистих телефонів.