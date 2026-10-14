HBO зніме п’ять нових епізодів серіалу «Дівчата» із Ліною Данем та оригінальним акторським складом

HBO зніме п’ять нових епізодів серіалу «Дівчата», який завершився у 2017 році. До проєкту повернуться творчиня шоу Ліна Данем та основний акторський склад. Зйомки планують розпочати у 2027 році, пише BBC.

Данем оголосила про продовження в жартівливому відеодзвінку з колегами Еллісон Вільямс, Джемаймою Керк, Зощею Мамет і Ендрю Раннеллсом. Виконавчий продюсер оригінального серіалу Джадд Апатоу також повернеться до роботи над проєктом.

«Ми завжди казали, що повернемося до “Дівчат” лише тоді, коли матимемо конкретну історію, яку дуже хочемо розповісти», — заявила Данем. За її словами, вона довго не могла уявити, якими героїні стали в сучасному світі, але нові ідеї з’явилися приблизно на її 40-річчя.

HBO’s ‘GIRLS’ is being rebooted for a limited 5-episode run.



Lena Dunham, Alison Williams, Jemima Kirke & Zosia Mamet are all returning.



(https://t.co/nKC8QrK7JW) pic.twitter.com/C9szZfEFDR — Pop Base (@PopBase) October 13, 2026

Під час відеодзвінка Данем жартома запитала колег, чи можна й далі називати серіал «Дівчата», адже вони вже постаріли.

Оригінальний серіал виходив із 2012 до 2017 року й розповідав про чотирьох подруг — Ганну, Марні, Джессу та Шошанну, які будували життя в Нью-Йорку у свої двадцять років. Шоу отримало 19 номінацій на премію «Еммі» та здобуло дві нагороди.

«Дівчата» здобули схвальні відгуки. У рейтингу BBC «100 найкращих серіалів XXI століття» шоу посіло 30-те місце.

Після завершення «Дівчат» Данем створила серіал Netflix «Too Much», який вийшов у 2025 році, та незалежний фільм «Sharp Stick».