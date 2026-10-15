«За Перемогу!», «Сліди» та «Київський торт»: п'ять українських фільмів претендують на Європейську кінопремію

Європейська кіноакадемія оголосила офіційні шортлісти 39-ї Європейської кінопремії (European Film Awards). До переліку претендентів потрапили п'ять українських стрічок: одна ігрова, одна документальна та три короткометражні.

До списку ігрових повнометражних фільмів увійшла драма «За Перемогу!» режисера Валентина Васяновича, створена у копродукції України та Литви. Події фільму розгортаються у повоєнній Україні, де перемога не стає фінальною крапкою. Людям доводиться наново шукати своє місце в суспільстві, роботу, стосунки та спосіб жити у новій реальності. Головний герой — кінорежисер, який після війни не може працювати за своєю професією.

У списку претендентів на кращий документальний повнометражний фільм опинилася стрічка «Сліди» режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк (Україна, Польща). «Сліди» розповідають про українських жінок, які пережили сексуальне насильство та катування під час російської агресії, і намагаються домогтися справедливості. Український Оскарівський комітет обрав стрічку «Сліди» претендентом від України на «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм».

У категорії короткометражного кіно Україну представляють одразу три роботи:

«Пасхальний день» режисера Миколи Засєєва (Франція, Україна);

«Відкритий світ» режисерів Яреми Малащука та Романа Хімея (Україна);

«Київський торт» режисера Микити Лиськова (Естонія, Україна).

Загалом до шортлістів повнометражного кіно увійшли 68 стрічок із 40 країн Європи, серед яких 45 ігрових, 15 документальних та 8 анімаційних фільмів.

Номінантів премії оголосять у листопаді. 39-та церемонія вручення European Film Awards відбудеться 16 січня 2027 року в Афінах.