У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено метро — не працюють дві станції (оновлено)

Увечері 18 жовтня та вранці 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по столиці. Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували в Солом’янському, Деснянському та Дніпровському районах. За даними КМДА, ДСНС та прокуратури, внаслідок обстрілів у місті одна людина загинула, а ще вісім отримали поранення й травми різного ступеня тяжкості.

Внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджено наземну станцію метрополітену, а також колії й кабельну мережу. Через це станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово зачинені на вхід і вихід, а рух поїздів червоною лінією організували лише на ділянці між станціями «Академмістечко» та «Дарниця». На місці працюють відновлювальні бригади метрополітену.

Під час вечірньої атаки епіцентром ударів стали Деснянський та Дніпровський райони. Внаслідок влучання загинула 21-річна дівчина, яка під час вибуху перебувала в автомобілі. Ще троє людей зазнали поранень.

У Деснянському районі вогнеборці ліквідували пожежу в триповерховій нежитловій будівлі із частковим руйнуванням фасаду. Загалом у двох районах пошкоджено вісім багатоповерхових будинків, будівлю школи, спорткомплекс, супермаркет, фітнес-клуб, дві АЗС та складські приміщення.

Окрім цього, через балістичний удар повністю знищено датацентр компанії «Датагруп» — його відновлення неможливе. Усі співробітники залишилися неушкодженими, а компанія перевела надання сервісів клієнтам на резервні майданчики. «Датагруп» — один із найбільших всеукраїнських операторів, що надає послуги інтернет-зв'язку, телебачення та мобільного покриття у 90 населених пунктах.

Зранку 19 жовтня ворог повторно атакував Київ, завдавши удару по Солом’янському району. Уламки ракети влучили в 25-поверховий житловий будинок. Постраждали п'ятеро людей: двоє отримали множинні осколкові поранення й рвані рани, а в трьох діагностували гостру реакцію на стрес. Одного пораненого госпіталізували.

У районі зазнали пошкоджень чотири житлові будинки, приміщення банку, ТРЦ, офіси та приватна клініка.

Також під час атаки зазнав ушкоджень ресторан McDonald's біля станції метро «Шулявська» (на вул. Вадима Гетьмана). Як повідомили в пресслужбі компанії, на момент удару заклад не працював, а співробітники перебували в укритті, тож обійшлося без постраждалих. Попередньо, ресторан усуває наслідки влучання та не працюватиме щонайменше два дні.

Суттєвих руйнувань зазнав і один із міських Консультативно-діагностичних центрів. Вибухова хвиля вибила понад 200 вікон, пошкодила двері, стелі та медичне обладнання. На момент атаки пацієнтів у закладі не було, співробітники також не постраждали — їх тимчасово направили працювати до інших медичних установ міста.

Крім того, внаслідок ракетного удару зазнала суттєвих руйнувань льодова арена «Шалетт», повідомила Федерація хокею України.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування. На місцях влучань продовжують працювати екстрені та комунальні служби.

Чим унікальна станція «Чернігівська»

Станцію відкрили у 1968 році під назвою «Комсомольська». Над її проєктом працювали архітектори Ігор Масленков, Вольдемар Богдановський і Тамара Целіковська, які також створювали перші станції київського метро — зокрема «Хрещатик», «Арсенальну», «Університет» та «Гідропарк».

Дотепер «Чернігівська» зберегла оригінальне засклення та інтер’єри, оздоблені червоною плиткою-кабанчиком, яка є рідкісною для київської підземки.