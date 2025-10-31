Куди піти у Києві 1–2 листопада: афіша для різних ритмів

Цим вікендом можна посадити дерево за містом, влаштувати перезавантаження з басейном та сауною прямо у центрі столиці, відвідати виставку про Київ від українського монументаліста, танцювати під авангардну електронну музику чи на геловінській вечірці.

БЖ пропонує добірку небанальних ідей, як провести вихідні у Києві, якщо ви маєте всього кілька годин у суботу чи неділю, або ж увесь день.

Якщо у вас є кілька годин

Пройтися Байковим за маршрутом пам'яті

Коли: 1 листопада з 12:00 до 15:00.

Де: Могила Лесі Українки на Байковому кладовищі (вул. Байкова, 6)

Байкове кладовище — це не просто місце поховань, а простір пам’яті, де поруч спочивають ті, хто колись стояв пліч-о-пліч у боротьбі за слово, культуру й право бути собою.

Гід Ганна Пилипенко запрошує навідатися до тих, чиї голоси досі звучать над Байковою горою: Івана Світличного, Василя Стуса, Миколи Вінграновського, Леопольда Ященка, Миколи Лукаша, Леся Танюка, Михайлини Коцюбинської та Євгена Сверстюка.

Перелічені митці належать до покоління шістдесятників. Їх об’єднувало прагнення до оновлення української культури, свободи творчості, національної самосвідомості, інтелектуальної незалежності — протистояння тому культурному режиму, який панував у Радянському Союзі.

Відвідати виставку Дмитра Нагурного «Київська фреска»

Коли: 1 листопада з 11:00 до 19:00.

Де: Галерея Portal 11 (вул. Трьохсвятительська, 11)

Із 31 жовтня у галереї Portal 11 відкривається проєкт, присвячений творчості українського живописця, графіка та монументаліста Дмитра Нагурного (1946–2019).

Експозиція показує Київ не як звичний пейзаж, а як простір, де переплітаються історія, сучасність і особистий досвід митця. У його живописі є сила монументального мистецтва, яку художник переносить у камерний масштаб полотна.

Нагурний зображує архітектуру Софії Київської та Андріївської церкви, перетворюючи їх на символи міста. Його творчість поєднує елементи гіперреалізму, оп-арту, сюрреалізму й абстракції, зберігаючи рівновагу форми та глибину змісту.

Почути поетику війни

Коли: 1 листопада з 19:00 до 21:00.

Де: Музей війни (монумент «Батьківщина-мати», вул. Лаврська, 27)

До Тижня української писемності та мови у Музеї війни проведуть музично-поетичний вечір «Поетика війни».

Власні вірші читатимуть Іра Спірідонова, Юлія Холод, Ася Ейрена, Поліна Шишлевська, Валерій Крамаренко, Оля Дубрівук та Олександр Лисенко. За музику відповідатимуть зокрема солісти гуртів «Зграя» і Granss та проєкт «Байки, вірші, проза» від Театру між трьох колон.

Побувати на відкритій майстерні

Коли: 1-2 листопада з 10:00 до 19:00.

Де: вул. Спаська 36/31, 2 поверх

У MLYN Design Hub триває виставка «Lab 207. Відкрита майстерня», що нещодавно відкрилася. Це проєкт учасників освітнього процесу та виставкових ініціатив, реалізованих у Київському інституті автоматики.

Експозиція презентує результати спільної роботи студентів, викладачів і митців, залучених до формування відкритого навчального середовища. Тут процес створення мистецтва поєднується з експериментом, дослідженням і взаємодією, відкриваючи простір для обміну досвідом та нових форм співтворення.

Куратори проєкту — Максим Мазур, Наталія Лісова та Андрій Дудченко.

Слухати живу музику на Podil JAZZ Sunday

Коли: 2 листопада о 18:00.

Де: КультМотив (вул. Спаська 36/31)

Поділ джазуватиме у залі біля каміну завдяки імпровізаціям тріо Бориса Могилевського (саксофон), Олега Богуша (фортепіано) та Костянтина Іоненка (контрабас). Атмосфера вечора обіцяє бути камерною і живою. Організатори пропонують доповнити цей музичний експірієнс вечерею з вином чи коктейлями з гастро-бару.

Якщо у вас є цілий день

Посадити дерево посеред природи неподалік Києва

Коли: 1-2 листопада з 10:00 до 16:00.

Де: Готель SHELEST (Дамба Київського водосховища, Хотянівка, Київська обл.)

Заміський комплекс Shelest пропонує завести своє улюблене дерево чи кущ. У готелі редакції БЖ сказали, що активність доступна не лише до кінця жовтня, як зазначається у соцмережах, а і протягом листопада до настання заморозків. Це ритуал єднання із природою для тих, хто хоче відчути своєрідний дачний вайб, коли весь тиждень працювали в офісі.

Згодом можна буде збирати врожай чи просто милуватися, повертаючись на відпочинок. Вибрати саджанці пропонують прямо на території комплексу, звернувшись до менеджерів. Також можна заздалегідь забронювати саджанець шипшини, сливи, кизильника, яблуні чи груші (і це не повний перелік), а по приїзду одразу його посадити.

Танцювати на Black! Factory Festival 2025

Коли: 1-2 листопада з 14:00 до 22:00.

Де: Кіностудія імені Олександра Довженка (Берестейський проспект, 44)

Цьогоріч фестиваль майбутньої музики та мистецтва чекає на мрійників і тих, хто не може жити без відкриттів нових вимірів. У програмі — сім іноземних артистів, два танцполи і двоповерховий ринок між ними.

Лайнап складається з представників світової та української електронної сцени, серед яких: Alex Savage, Bedroom Talks (live), Bèllis, Hungry Boys (live), Jensen Interceptor (AU, live), Katia Stieber & Gothivka, Kichi Kazuko, Kris Baha (AU, live), Kurs Valüt (live), Lvcerate (live), Mariia & Magdalyna & Bunht (live), Mila V (NL, live), Motoblock (live), Parrish Smith (NL, live), Raavel, The Against (live), Umwelt (FR, live) та інші.

Організатори платформи авангардної електронної музики та експериментального звуку обіцяють звукову міфологію майбутнього — від жорстких індустріальних сетів до гіпнотичних лайвів.

Відволіктися від буденності на геловінській вечірці

Коли: 2 листопада з 17:00 до 22:00.

Де: Клуб Atlas (вул. Січових Стрільців, 37–41)

Atlas запрошує зустріти темряву під ритми музики з вампірами й демонами в атмосфері неону, диму і загадковості. Тож готуйте костюм і збирайте команду.

Ідея провести вечір неділі для тих, хто щороку чекає на Геловін як на можливість втекти від реальності хоча б на пів дня.

Доєднатися до потаємної вечорниці Halloween 2.0. KURENI примарні

Коли: 1 листопада з 18:00 до 22:45.

Де: KURENI (Паркова дорога, 4)

KURENI відкривають другий поверх для продовження свого містичного циклу — цього разу ніч має стати мандрівкою між звуком і тишею, темрявою і теплом. У напівтемряві електронної вежі гості зберуться біля каміну, щоб прожити примарну суботу у камерному колі.

Вечір відкриє AMID NAMGUV, майстер перформансів, який занурює слухачів у глибокі текстури звучання, ведучи від містики до спокою. Далі за пультом AIDENTIQUE b2b ASIKA: він і вона, два контрастні, але споріднені музичні світи, що зійдуться у спільному сеті між house, indie dance та гіпнотичними ритмами.

Івент традиційно підтримує ЗСУ: частина прибутку буде передана на потреби армії. Простір зігріватиме камін, також працюватимуть гардероб і фудкорт.

Влаштувати собі день релаксу у спа

Коли: 1-2 листопада з 9:00 до 21:00.

Де: Premier Palace Wellness Club (бул. Т. Шевченка / вул. Є. Чикаленка, 5-7)

Формат для перепочинку і перезавантаження посеред міста. У Premier Palace Wellness Club можна влаштувати собі день відпочинку без проживання в готелі, придбавши SPA-день (гостьовий візит). Програма передбачає повне занурення у спокій і комфорт: плавати у просторому басейні, чілити у джакузі, читати книжку або гортати журнал у зоні релаксу біля води, пити трав'яний чай, а також відвідати сауну — фінську чи римську парну.

Для тих, хто не уявляє відновлення без активності, відкритий ще тренажерний зал.

Обкладинка: надано SHELEST.hotel.