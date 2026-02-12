100 років історії проти забудовників: як рятують Veeraswamy — найстаріший індійський ресторан Британії

У Лондоні розгорівся конфлікт: Veeraswamy, найдавніший індійський ресторан у Великій Британії, можуть виселити з будівлі через плани забудовників. Цього року заклад має відсвяткувати 100-річчя і не планує зачинятися. БЖ поспілкувався з командою ресторану та розповідає, чому.

Неможливо уявити сучасну гастрономічну сцену Британії без індійської кухні. Але сто років тому ситуація була іншою. Заснований 1926 року, Veeraswamy став одним із перших ресторанів, які відкрили Лондону індійську кухню. Його засновник Едвард Палмер був правнуком індійської принцеси та генерала Вільяма Палмера, який обіймав посаду військового секретаря Воррена Гастінгса — першого британського генерал-губернатора Індії. Саме індійське походження Палмера значною мірою вплинуло на концепцію і меню ресторану.

Після 1934 року Veeraswamy став одним із найпрестижніших ресторанів свого часу

У 1934 році Veeraswamy перейшов до рук члена парламенту Вільяма Стюарта. Через вимогливість нового господаря та нав'язливу увагу до деталей ресторан став преміальним. Заклад відвідували Махатма Ганді, Джавахарлал Неру, Вінстон Черчилль, Чарлі Чаплін, Марлон Брандо та інші знаменитості.

Ресторан пережив бомбардування Лондона під час Другої світової війни і продовжував працювати. А у 1950-х Veeraswamy навіть встановив першу в Британії тандурі-піч — глиняну жаровню для випікання індійських коржиків наан та запікання м’яса. Саме тут, за легендою, народилася класична британська комбінація «карі + пиво».

Після Стюарта власниками закладу стали Ранджіт Матрані та Наміта Панджабі. Зберігши історичні традиції, вони обережно осучаснили ресторан. У 2016 році, до свого 90-річчя, Veeraswamy отримав зірку Michelin.

Нинішні власники — Намiта Панджабі та Ранджит Матрані з MW Eat — придбали ресторан у 1996 році й невдовзі модернізували інтер’єр та меню

Інтер'єр ресторану Veeraswamy сьогодні

Незважаючи на багату історію, сьогодні він опинився під загрозою зникнення. Будівля Victory House на Ріджент-стріт, де розташований заклад, належить королівському майновому фонду Crown Estate. Там заявляють, що будівля потребує масштабної реконструкції, у межах якої ресторан доведеться закрити. У відповідь прихильники Veeraswamy підготували петицію до Букінгемського палацу.

Ми поспілкувалися з командою ресторану про їхні подальші дії.

— Розкажіть, що відбувається зараз.

— Орендодавець Veeraswamy — компанія Crown Estate — відмовився продовжувати договір оренди, який закінчується в червні цього року. Власники будівлі планують переобладнання приміщень під офіси та демонтаж нинішнього входу до ресторану. У Crown Estate стверджують, що реконструкція необхідна для модернізації споруди й що за таких умов вони не можуть продовжити оренду.

— Що плануєте робити далі?

— Власники закладу оскаржують виселення закладу в суді. Цей крок з боку орендодавця, на нашу думку, не має жодних виправдань та несе загрозу столітньому закладові. Наразі ресторан працює у звичайному режимі. У березні заплановано велику святкову вечерю з нагоди 100-річчя. Участь у ній, як очікується, візьмуть публічні особи, знаменитості та громадські діячі. Подія має стати ще одним способом привернути увагу та попросити підтримки. Якщо компромісу не буде досягнуто, судовий розгляд щодо непродовження оренди розпочнеться влітку.

— Скільки підписів уже вдалося зібрати?

— Ми зібрали вже майже 20 тисяч підписів, і дуже втішно, що ми маємо громадську підтримку з усього світу. Серед учасників кампанії захисту ресторану — провідні британські шеф-кухарі. 13 листопада 2025 року вони написали листа до редакції видання The Times, вимагаючи закликати Crown Estate діяти як відповідальний орендодавець, тобто почати змістовний діалог.

Пристрасть та рішучість, які проявили всі учасники кампанії зі збереження культового ресторану, додали нам ще більшого запалу та зміцнили наше прагнення забезпечити його подальшу діяльність.

— Це правда, що ви плануєте звернутися по допомогу до Його Величності короля?

— Так, петицію принесуть до воріт Букінгемського палацу наші прихильники та шеф-кухарі, закликаючи Чарльза III втрутитися.

Veeraswamy — це символ індо-британського культурного зв’язку, важлива частина історії Лондона та Великої Британії. Це один із найстаріших орендарів на Ріджент-стріт, який справно сплачує податки до королівської скарбниці. Саме тому команда ресторану закликає Його Величність не залишатися осторонь і звернутися до Crown Estate з проханням переглянути це недалекоглядне рішення та захистити Veeraswamy як фрагмент спільної культурної спадщини. Ми хочемо продовжити свою історію у тому ж самому місці, де вона колись почалася.