7 виноделий Киевщины, которые стоит посетить

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Мария Банько
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Продолжаем исследовать интересных крафтовых производителей. Мы уже писали об украинских брендах кофе и производителях питьевых медов.

В этот раз подготовили подборку виноделен Киевщины. Советуем не только попробовать их вино, но и отправиться к ним на экскурсию с дегустацией.

Biologist


Эта винодельня, основанная Игорем Петренко, специализируется именно на натуральных винах. Органические и биодинамические виноградники, с которых собирают урожай, расположены в Киевской и Одесской областях.

Среди принципов работы – использование диких дрожжей, маленькие партии вин, сосредоточенность на качестве. Большинство вин не фильтруются.

На ВДНГ в Киеве действует винный клуб Biologist, где проводят дегустации вина и винные лекции.

Цены: Шардоне оранж – 515 гривен, петнат Пино Нуар – 440 гривен, Алиготе – 625 гривен.
Где: с. Лисныки. Запись на экскурсию по телефону 050 050 12 07.
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Village Wine

Village Wine – это гостинично-ресторанный комплекс в селе Горохово с собственной винодельней. Здесь можно отдохнуть и попробовать локальное вино.
Полная программа дегустации предусматривает экскурсию по винодельне и садам, встречу с виноделом, дегустацию 6 вин и фирменные блюда (в том числе эскарго).

Также вина Village Wine можно заказать в интернет-магазине на сайте.


Цены: вино "Флора" (белое сухое) – 270 гривен, Рислинг – 280 гривен, Мерло – 280 гривен, "Юпитер по-белому" – сухое розовое – 270 гривен
Где: Киевская область, Кагарлыкский район, село Гороховое. Чтобы договориться о визите, звоните по телефону: +380 96 570 67 06
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Винодельня "Шато"


Винодельня "Шато" является частью семейного эко-парка "Ясногородка". В год разливают до 15 000 бутылок. Белые вина – легкие и свежие, а красные выдерживают в бочках минимум год.

Все сорта белого винограда произрастают на винограднике под Киевом, красные в Одессе. Среди них: Цитронный Магарач, Йоханнитер, Рислинг, Совиньон блан, Каберне Совиньон, Одесский черный, Пино нуар, Мерло.

На винодельню "Шато" можно приехать с экскурсией, а попробовать вина можно в дегустационном зале.

Цены: Экскурсия на винодельню и дегустация вина: 300 гривен с человека
Где: Киевская область, Макаровский район, с. Ясногородка, ул. Подлесная, 32. Для экскурсий звоните: +38 (096) 096-55-77.
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Cassia wine

Семейная винодельня семьи Касьяненко. Во время вторжения винодельня оказалась в зоне боевых действий и пострадала от обстрелов, но восстановилась. Сейчас винодельня продолжает создавать очень интересные натуральные вина: используют дикие дрожжи, выдерживают в дубовых бочках. Виноградники находятся в Одесской области.

Кстати, именно на этой винодельне должны создать вина "Деокупаж" из винограда, собранного в деоккупированном Изюме.

Где: Киевская область, Бучанский район, c. Мила
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Eagle King


Это семейная винодельня Ирина и Евгения Орловских экспериментировала с производством вин с 2016 года, однако полноценно начала функционировать уже во время полномасштабной войны.

За первый сезон переработали 2 тонны винограда. Виноград закупают на юге Украины и экспериментируют с разными техниками.
Одна из особенностей процесса: добавление к одному сорту винограда разных типов дрожжей, а затем купажирование.

Сейчас в ассортименте линейка из 12 вин. Вина можно заказать на странице в Instagram.

Цены: Мерло – 250 гривен, розе Sweet Pink – 300 гривен, Алиготе – 250 гривен, розе Пино Гри – 250 гривен.
Купить вино и договориться об экскурсии:
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Винодельня Григория Кулиниченко

Григорий Кулиниченко - фермер из Кагарлыка. Первые виноградники высадили в 2011 году, а сейчас выращивает более 30 сортов винограда. Производит до 5000 литров белых, красных и розовых вин в год.

На виноградники и на винодельню можно попасть: здесь часто принимают туристические группы.

Где: Киевская область, ул. Загоруйко, с. Горохово. Чтобы договориться о визите, звоните по телефону: (050) 528 26 88

Villa Lamash


Винодел Александр Ламаш выращивает виноград и производит авторские вина в Иванкове Киевской области. Среди сортов: Рислинг, Йоханиттер, Пино нуар, Сухолиманский.

Где: Киевская область, Бориспольский р-н, с. Иванков. Чтобы договориться об экскурсии, звоните по телефону: 067 505 8232
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Опубликовано: 25 июня 2023
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