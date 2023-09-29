Бекон, панчетта, гуанчале: сало-гид от итальянского шеф-повара

Все мы прекрасно знаем, какое на вкус краинское сало: соленое, копченое, с любимыми специями или перетертое с пряностями и чесноком.

Но сало или похожие на него продукты любят не только украинцы.

Марко Черветти , итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказал о том, какие виды сала любят в Италии и что с ними готовят.

Бекон

Бекон – самый простой продукт из свиной грудинки.

Как узнать? Мягкая шкурка, розовые полосочки мяса и "сочность". Бекон готовят методом горячего копчения, и он сохраняет все свои соки. Это простой и вкусный продукт, который можно поджарить и добавить к завтраку или положить в бургер, но для традиционных итальянских блюд лучше выбирать панчетту или гуанчале.

Панчетта

Панчетту, как и бекон, готовят из свиной грудинки, но совсем по-разному. Бекон коптят в течение нескольких дней, а панчету вялят 3-4 месяца в соли и специях. Она теряет влагу, становится более твердой, но приобретает невероятный вкус. Панчетту можно добавлять везде – к брускетте, к пицце и даже к салатам.

Гуанчале

Гуанчале – это сырые свиные щечки. Очень нежная структура и очень насыщенный вкус. Именно с гуанчале готовят классическую карбонару и другие блюда из региона Лацио.

Лардо

Лардо – итальянский продукт, наиболее напоминающий украинское сало.

Для приготовления "лардо" сало пересыпают солью и специями в мраморной емкости, закрывают и отправляют вызревать в течение нескольких месяцев. Это в первую очередь сыряной продукт. Лардо обычно нарезают тоненькими ломтиками и кладут на пиццу или горячую фокаччу: сало тает, а тесто наполняется его вкусом и ароматом. Несмотря на то, что лардо вялят в огромном количестве соли, оно остается сладким внутри.