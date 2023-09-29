Бекон, панчета, гуанчале: сало-гід від італійського шеф-кухаря

Всі ми чудово знаємо, як може смакувати українське сало: солене, копчене, з улюбленими спеціями чи перетерте з прянощами та часником.

Але сало або схожі на нього продукти полюбляють не тільки українці.

Марко Черветті, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповів про те, які види сала полюбляють в Італії та що з ними готують.

Бекон

Бекон - найпростіший продукт зі свинячої грудинки.

Як впізнати? М'яка шкірка, рожеві смужечки м'яса та "соковитість". Бекон готують методом гарячого копчення, і він зберігає усі свої соки. Це простий та смачний продукт, який можна підсмажити й додати до сніданку або покласти його у бургер, але для традиційних італійських страв краще обирати панчету або гуанчале.

Панчета

Панчету, як і бекон, готують зі свинячої грудинку, але зовсім по-різному. Бекон коптять протягом декількох днів, а панчету в'ялять 3-4 місяці в солі та спеціях. Вона втрачає вологу, стає твердішою, але набуває неймовірного смаку. Панчету можна додавати скрізь – до брускети, до піци та навіть до салатів.

Гуанчале

Гуанчале – це сиров'ялені свинячі щічки. Дуже ніжна структура та дуже насичений смак. Саме з гуанчале готують класичну Карбонару та інші страви з регіону Лаціо.

Лардо

Лардо - італійський продукт, який найбільше нагадує українське сало.

Для приготування "лардо" сало пересипають сіллю та спеціями в мармуровій місткості, закривають її та відправляють визрівати протягом декількох місяців. Тож це в першу чергу сиров'ялений продукт. Лардо зазвичай нарізають тоненькими скибочками й кладуть на піцу або гарячу фокаччу: сало тане, а тісто наповнюється його смаком і ароматом. Попри те, що лардо в’ялять у величезній кількості солі, воно залишається солодким всередині.